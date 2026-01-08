Gyászol a magyar vízilabda: meghalt Kemény Ferenc

Meghalt Kemény Ferenc, minden idők legeredményesebb magyar vízilabda-utánpótláskapitánya. Január 8-án lett volna 94 éves, bő egy hónappal ezelőtti halálhírét fia, Kemény Dénes hozta most nyilvánosságra.

Fecsó ma lenne 94 éves, de bő egy hónapja elköszönt tőlünk. Kérte, hogy ezt az időszakot békében, magunkban éljük meg, ez így is történt és reméljük, a továbbiakban is így lesz. Köszönjük a mintát, köszönünk mindent!

– írta a felnőttválogatottal három olimpiai bajnoki címet nyert Kemény Dénes.

„Az mérhetetlenül kevés, ha azt állítjuk, játékosokat nevelt a magyar vízilabdának. Mérhetetlenül kevés, noha megannyi A4-es papíron sorolhatnánk a neveket, akik kikerültek a kezei közül, olyan játékosokét, akik legendák lettek a sportágban. Mindez azonban csupán egy része annak, amit lenyűgöző edzői pályája során alkotott. Mert bizony a pólótanítás mestersége mellett olyat adott, ami egy életre elkísérte a mellette felcseperedő nemzedéket. Tanított, nevelt, odafigyelt. Értelemszerű, hogy nem lehetett minden tanítvány később olimpiai-, világ- vagy Európa-bajnok, nem kerülhetett mindenki neve a Hajós márványtáblájára, ugyanakkor mindenkit, valóban mindenkit olyan útravalóval indított el, ami meghatározó jelleggel bírt az életében” – írta róla korábban a szövetség oldala.

A világ sokkal szegényebb hely lett, mi pedig most vigasztalhatatlanok vagyunk. Isten veled, Fecsó!

– így búcsúzott most Kemény Ferenctől a szövetség a Facebookon.

Kemény Ferenc, a magyar vízilabdázás megkerülhetetlen alakja 1989 és 1997 között tizenkét korosztályos világversenyen végzett dobogón a csapataival. Úgy vált sportági legendává, hogy a felnőttválogatottat sosem irányította. Együtt dolgozott többek között az 1975/76-os nagy generáció tagjaival, mint például Kásás Tamással, Biros Péterrel, Kiss Gergellyel, akik később alapemberei voltak a 2000 és 2008 között három olimpiai aranyérmet nyert válogatottnak.

A kiváló szakember – aki 80 éves koráig vezette a magyar szövetség utánpótlás-bizottságát – tekintélyét és szakmai eredményességét mutatja az is, hogy a Magyar Edzők Társasága két éve róla nevezte el nevelőedzői életműdíját.

Egy portré Kemény Ferencről 2013-ból: