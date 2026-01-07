Edzője kitette a szurkolói kritikáknak, a Premier League valószerűtlen hősévé vált

Spanyol edzők diktálják a tempót jelenleg a Premier League-ben:

a hatpontos előnnyel éllovas Arsenalt Mikel Arteta ,

, a második helyen álló Manchester Cityt Pep Guardiola ,

, a harmadik Aston Villát pedig Unai Emery irányítja.

Hogy a birminghamiek jelenleg dobogón állnak, kisebbfajta csoda. Az első öt fordulóban mindössze három pontot szerezve még a kiesőzónában tanyázott a Villa, amely a tizedik fordulót követően is még csak tizenegyedik volt – ami, persze, mutatja azt is, micsoda harc van most az angol élvonalban. A szezon egyik legnagyobb szenzációját nyújtó Morgan Rogers vezetésével ugyanakkor illik már komolyan venni Emery csapatát.

Meghuszonötszörözte az árát