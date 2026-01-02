Venus Williams visszatér az Australian Openre, egyből rekordot dönt, ahogy pályára lép

A 45 éves, volt világelső Venus Williams szabadkártyát kapott az ausztrál nyílt teniszbajnokság szervezőitől.

A hétszeres Grand Slam-győztes öt év szünet után tér vissza Melbourne-be, ahol 28 éve indult el először, és

a torna történetének legidősebb főtáblás női játékosa lesz.

Az eddigi korrekordot a japán Date Kimiko tartotta, aki 2015-ben 44 évesen a nyitókörben búcsúzott. A 33. profi idényét kezdő amerikai sztár kétszer jutott el a döntőig az Australian Openen, de mindkétszer alulmaradt húgával, Serenával szemben. Az idei torna előtt a hobarti felkészülési tornán vesz részt.

Venus Williams 1994-ben, a kaliforniai Oaklandben debütált a profik között, azóta pedig legalább két WTA-tornán játszott minden évben. Egyesben legutóbb az augusztusi US Openen láthatták a szurkolók. New Yorkban az első fordulóban búcsúzott, miután három szettben kikapott a 11. helyen kiemelt cseh Karolina Muchovától, írja az MTI.

Az Australian Open főtáblás küzdelmei január 18-án rajtolnak.