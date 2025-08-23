„Éveken át félrediagnosztizáltak, ez pedig hatással volt a karrieremre” – 45 évesen indul a US Openen a teniszklasszis

Ha csak a pályafutása legnagyobb sikereit és legfontosabb eredményeit szeretnénk bemutatni, már abból olvashatatlanul hosszú cikk születne.

De az 1980. június 17-én született sportoló – húgával, Serenával együtt – a teniszsport megkerülhetetlen egyénisége. A Williams nővéreknek tulajdonítják, hogy új korszakot nyitottak a női profi teniszversenyeken az erő és az atletikusság terén, ők azok, akik közel húsz éven át uralták a sportágat, mind a sikerek, mind a pénzügyi dolgok tekintetében.

Venus 49 WTA-versenyt nyert meg egyesben, köztük hét Grand Slam-tornát – ötöt Wimbledonban (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) és kettőt a US Openen (2000, 2001) –, valamint egy olimpiai aranyat (2000).

Emellett 14 páros tornát nyert a négy legrangosabb tornán, mindet Serena oldalán – hihetetlen, de ketten sohasem buktak GS-finálét –, behúztak három olimpiai aranyérmet (2000, 2008, 2012), plusz Venus már 1998-ban Melbourne-ben és Párizsban is nyert vegyespárosban, mindkétszer honfitársa, Justin Gimelstob oldalán.

Először 2002. február 25-én lett világranglista-vezető, az Open-érában első, minden idők versenyzőit tekintve Althea Gibson után a második afroamerikai nőként.

Eddigi utolsó tornáját 2016 februárjában nyerte Tajvanon, párosban 2016 júliusában, Wimbledonban diadalmaskodott (egyik ellenfele Babos Tímea volt). WTA-torna döntőjében 2017 októberében járt…

Már a visszavonulásáról pletykáltak

A klasszis sportolónál 2011-ben egy autoimmun betegséget diagnosztizáltak. A Sjögren-szindróma főként a nyálmirigyeket, a könnycsatornákat és más nedvességet termelő mirigyeket érintő betegség, amelynek során a szervezet fertőzések elleni sejtjei tévesen az egészséges sejtek ellen kezdenek harcolni.

A diagnózis után a sportoló vegán étrendre váltott, csökkentette a kalória- és cukorbevitelét, ám miután a szindróma egyik tünete lehet a krónikus fáradtság is, és nincs ismert gyógymódja vagy specifikus kezelési módja, gyakrabban kellett pihenőt tartania, és visszalépnie a versenyektől.