„Legközelebb megtartanám a pályaméretet, de én kétszer szerválhatnék” – Szabalenka visszavágót szeretne a nemek harcában

Visszavágót szeretne a női tenisz-világranglistát vezető Arina Szabalenka, miután a nemek harcaként beharangozott vasárnapi bemutató mérkőzésen kikapott a korábbi wimbledoni döntős Nick Kyrgiostól.

A dubaji összecsapást az ausztrál játékos nyerte 6:3, 6:3-ra. Az esélyek kiegyenlítése érdekében a Szabalenka térfelének területét kilenc százalékkal csökkentették és a labdamenetek előtt csak egy szervára volt lehetőség.

„Habozás nélkül újra belemennék. Revánsot kell vennem, nem szeretem függőben hagyni a dolgokat.

Azt hiszem, legközelebb megtartanám a pályaméretet, de én kétszer szerválhatnék. Ez sokkal jobban kiegyenlítené az erőviszonyokat

– idézte az MTI cikke Szabalenkát.

Az ATP-rangsor 13. helyén is megfordult, harmincéves Kyrgios régóta sérülésekkel és motivációhiánnyal küszködik, márciusban vívott legutóbb tétmeccset. A vasárnapi mérkőzést sokan egyszerűen egy szórakoztató látványosságnak tekintették, de akadtak ellenzői is, akik szerint egy ilyen párharc alááshatja azokat az eredményeket, amelyeket a női tenisz az egyenlőség felé vezető úton évtizedek alatt megtett.

A sportág történetében már volt példa hasonló kezdeményezésre, 1973-ban a korábbi világelső és wimbledoni bajnok amerikai Bobby Riggs 55 évesen állt ki a 24-szeres Grand Slam-győztes ausztrál Margaret Court ellen, és 6:1, 6:2-re nyert. Néhány hónappal később aztán a 12 GS-trófeát gyűjtő Billie Jean King 6:4, 6:3, 6:3-mal vágott vissza a nők nevében.