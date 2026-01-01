fizz ligafocilabdarúgásmlsz
Egy cigányozás 800 ezer forint – íme az NB I büntetéstabellája

Karancsi Rudolf / 24.hu
Kálnoki Kis Attila
2026. 01. 01. 16:03
Minden eddiginél szigorúbban bünteti a rasszizmust és a diszkriminatív megnyilvánulásokat a Magyar Labdarúgó Szövetség. Fordulóról fordulóra érkeznek a hírek az új eljárásokról és büntetésekről, ezek összegét azonban nem hozzák nyilvánosságra. Rákérdeztünk az MLSZ-nél, a válaszból pedig kiderül, hogy a 2025/26-os bajnokság első 16 fordulója alatt a FIZZ Liga csapatai komoly összeget fizettek a szurkolóik miatt. A legtöbbet az Újpest.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a 2025–2026-ös NB I-es bajnokság indulása előtt jelentette be, hogy

zéró toleranciát alkalmaz a rasszista és diszkriminatív megnyilvánulásokkal szemben – ide tartozik a cigányozás is.

A szurkolói csoportok azzal az üzenettel kontráztak még októberben, hogy „évtizedek óta élő rigmusok kerülnek szankcionálás alá, korábban nem tapasztalt szigorral.”

Az őszi tapasztalat azt bizonyítja, az MLSZ ugyan követi az európai szövetség által meghatározott normákat, de a szurkolók továbbra is fittyet hánynak az előírásokra, hiszen ugyanúgy előfordulnak rasszista és diszkriminatív rigmusok a bajnoki meccseken, mint korábban. Ennek okán megkerestük az MLSZ-t, mert arra voltunk kíváncsiak, hogy a zéró tolerancia bevezetése óta összesen és csapatonként mekkora összegű büntetést rótt ki a szurkolók viselkedése miatt a FIZZ Liga első felében (a 16. fordulóig bezárólag).

Az MLSZ válaszában azt közölte, hogy a fegyelmi bizottság a kért időpontig összesen

