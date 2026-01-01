Egy cigányozás 800 ezer forint – íme az NB I büntetéstabellája

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a 2025–2026-ös NB I-es bajnokság indulása előtt jelentette be, hogy

zéró toleranciát alkalmaz a rasszista és diszkriminatív megnyilvánulásokkal szemben – ide tartozik a cigányozás is.

A szurkolói csoportok azzal az üzenettel kontráztak még októberben, hogy „évtizedek óta élő rigmusok kerülnek szankcionálás alá, korábban nem tapasztalt szigorral.”

Az őszi tapasztalat azt bizonyítja, az MLSZ ugyan követi az európai szövetség által meghatározott normákat, de a szurkolók továbbra is fittyet hánynak az előírásokra, hiszen ugyanúgy előfordulnak rasszista és diszkriminatív rigmusok a bajnoki meccseken, mint korábban. Ennek okán megkerestük az MLSZ-t, mert arra voltunk kíváncsiak, hogy a zéró tolerancia bevezetése óta összesen és csapatonként mekkora összegű büntetést rótt ki a szurkolók viselkedése miatt a FIZZ Liga első felében (a 16. fordulóig bezárólag).

Az MLSZ válaszában azt közölte, hogy a fegyelmi bizottság a kért időpontig összesen