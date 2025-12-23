nhljégkorogclint malarchukkapus
„Csak az járt a fejemben, hogy valahogy le tudjak menni a jégről, hogy anyám ne lássa élőben, ahogy elvérzem"

2025. 12. 23.
Clint Malarchuk az NHL történetének egyik legszörnyűbb sérülését szenvedte el, amikor az ellenfél korcsolyájának pengéje elvágta a torkát. A kapus túlélte az esetet, sőt tíz nap múlva visszatért, de a feldolgozatlan trauma tönkretette az életét. Malarchuk hol az italhoz, hol a gyógyszerekhez menekült a kényszerképzetek és rémálmok elől, majd öngyilkossági kísérletet követett el. Miután ezt is túlélte, kiderült, poszttraumás stressz szindrómában szenved, később pedig sikerült úgy helyrehozni az életét, hogy jelenleg az egyik legismertebb szószólója a mentális egészségnek a sportvilágban.

Biztos voltam benne, hogy meg fogok halni. Csak az járt a fejemben, hogy valahogy le tudjak menni a jégről, hogy anyámnak, aki otthon a tévében követte a meccset, ne kelljen végignéznie, ahogy elvérzem

– nyilatkozta Clint Malarchuk, aki 1989. március 22-én az NHL történetének egyik legszörnyűbb sérülését szenvedte el.

A hokikapus pár héttel korábban került a Washingtontól a Buffalóhoz, és új csapatában öt meccs után három győzelem, egy döntetlen és egy vereség volt a mérlege. Március 22-én a Buffalo Sabres a St. Louis Bluest fogadta, és a vendégek 1-0-ra vezettek az első harmadban, amikor egy kapu elé lőtt korongra Steve Tuttle próbált odaérni, de a Buffalo német védője, Uwe Krupp leütközte. Tuttle elvesztette az egyensúlyát, és a korcsolyája élével eltalálta Malarchuk nyakát. Az esetet itt lehet megnézni.

A vétlen mozdulat kis híján végzetes lett, a penge ugyanis elérte a nyaki ütőeret, valamint részlegesen elmetszette a belső nyaki gyűjtőeret.

Malarchuk azt mesélte, közvetlenül azután, hogy a penge átvágta a torkát, az járt a fejében, amit még ifjoncként vertek bele, hogy ha megsérül, nem maradhat lent a jégen, mert kifelé azt kell sugallni, hogy egy hokijátékos minden helyzetben kemény marad.

Terry Gregson volt a bíró aznap este. Sosem fogom elfelejteni, ahogy falfehér arccal korcsolyázik felém, és az üvölti, hogy hozzanak egy hordágyat, majd egy szívverésnyivel később hozzáteszi: meg fog halni. Aztán minden elcsendesedett számomra, és arra gondoltam, rendben, akkor ezek szerint ilyen lehet, ha meghal valaki. Nincs fájdalom, nincs zaj, csak az üresség” – emlékezett vissza a kapus a Players Tribune-ben.

Kérte, hogy adják fel az utolsó kenetet

Malarchuk nyakából dőlt a vér, és óriási szerencséje volt, hogy elsőként a Buffalo masszőre, Jim Pizzutelli ért oda, aki szanitécként szolgált a vietnámi háborúban, így látott már sok cifra dolgot.

Pizzutelli a kapus nyakához szorított törülközővel, valamint a hüvelykujját a sebbe dugva próbálta csillapítani a vérzést, majd segített letámogatni őt a jégről.

Az edzői szoba volt a legközelebb, így oda vitték be Malarchukot, Pizzutelli pedig a kulcscsontjára térdelve próbálta elszorítani az ereket, és egyfajta energiatakarékos állapotba hozni a kapus testét, mert ha lassabb a szívverés és a légzés üteme, az csökkenti a vérveszteséget.

„Mivel a vágás a nyakam jobb oldalán volt, balra fordították a fejem az orvosok, de azt így is érzékeltem, hogy mindent beborított a vér. Megkérdeztem, bejöhetne-e a csapat lelkésze, hogy feladja nekem az utolsó kenetet. Beszéltem a felszerelésmenedzserünkkel, Rip Simonickkal is, megkértem, hogy hívja fel anyámat otthon, Calgaryban, és mondja meg neki, hogy szeretem. Ezen kívül csak azt hajtogattam magamban, hogy nem hunyhatom le a szemem, nem ájulhatok el, bár a hatalmas vérveszteséget látva azt hittem, ez elkerülhetetlen. Pár perccel később, amikor sikerült a vérzést némileg csillapítani, az egyik csapatorvosunk, dr. Phelan rám nézett és elmosolyodott. »Fiam, rendbe fogsz jönni« – mondta. Nem hittem neki”.

Malarchuk másfél litert vesztett, de a körülötte lévőket is megviselte az eset, a lelátón tizenegy néző elájult, ketten szívrohamot kaptak, három játékos pedig elhányta magát a jégen a sokkoló látvány miatt.

A Buffalo General kórházban 300 öltéssel varrták össze a Malarchuk nyakán tátongó 16 centis sebet. A kapus azt mondta, nagyon sok időbe telt, mire sikerült odáig eljutnia, hogy nem gondolt a hegre, amit ő csak úgy hívott a kinézete miatt, hogy földigiliszta.

