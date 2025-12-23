kosárlabdahonosításdvtkkathryn westbeld
Amerikai kosarassal erősödhet a magyar női válogatott

Vajda János / MTI
24.hu
2025. 12. 23. 12:52
Vajda János / MTI

A DVTK HUNTHERM női kosárlabdacsapatának amerikai születésű centere, Kathryn Westbeld letette a magyar állampolgársági esküt.

A 29 éves, 191 cm magas játékos az előző idényt Szekszárdon töltötte, majd nyáron a tengerentúli profiligában, a WNBA-ben a Phoenix Mercury színeiben szerepelt és játszott a bajnokság nagydöntőjében.

A mostani szezonban a DVTK egyik vezére az Euroligában és a bajnokságban is: előbbiben 13,3, utóbbiban 10,4 pontot átlagol.

Westbeld innentől kezdve a magyar válogatottban is pályára léphet.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Kathryn Westbeld (@kathrynwestbeld) által megosztott bejegyzés

