Holtan találták a 27 éves biatlonistát a hotelszobájában

Sokkoló hírt közölt a Nemzetközi Biatlon Szövetség: meghalt Sivert Guttorm Bakken.

A 27 éves norvég sportoló holttestét egy olaszországi hotelben találták meg, idegenkezűségnek nem volt nyoma. Halálának oka így egyelőre ismeretlen, de a norvég közszolgálati műsorszolgáltató, az NRK arról számolt be, hogy Bakken korábban nyíltan beszélt a harmadik koronavírus elleni oltás után szívproblémái lettek. Két évet teljesen ki kellett hagynia szívizomgyulladás miatt, januárban büszkén tért vissza.

Gondolataink elsősorban Sivert családjával és közeli barátaival vannak, mind Norvégiában, mind külföldön. Együttműködünk a helyszínen lévő olasz hatóságokkal

– nyilatkozta Emilie Nordskar ügyvezető főtitkár.

We are lost for words at the news of Sivert Bakken’s sudden passing – our thoughts are with his family, friends, teammates and everyone close to him during this difficult time. Hvil i fred, Sivert 🤍 pic.twitter.com/p3x16xjAfO — International Biathlon Union (@biathlonworld) December 23, 2025

Bakken első világkupa-győzelmét 2022-ben szerezte az oslói Holmenkollenben, az idei szezon összesített ranglistáján a 13. helyet szerezte meg, 2025-ben négyszer szerepelt a top 10-ben.