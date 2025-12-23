biatlonsivert guttorm bakkensportsílövészet
Sport

Holtan találták a 27 éves biatlonistát a hotelszobájában

Kevin Voigt/GettyImages
24.hu
2025. 12. 23. 19:18
Kevin Voigt/GettyImages

Sokkoló hírt közölt a Nemzetközi Biatlon Szövetség: meghalt Sivert Guttorm Bakken.

A 27 éves norvég sportoló holttestét egy olaszországi hotelben találták meg, idegenkezűségnek nem volt nyoma. Halálának oka így egyelőre ismeretlen, de a norvég közszolgálati műsorszolgáltató, az NRK arról számolt be, hogy Bakken korábban nyíltan beszélt a harmadik koronavírus elleni oltás után szívproblémái lettek. Két évet teljesen ki kellett hagynia szívizomgyulladás miatt, januárban büszkén tért vissza.

Gondolataink elsősorban Sivert családjával és közeli barátaival vannak, mind Norvégiában, mind külföldön. Együttműködünk a helyszínen lévő olasz hatóságokkal

– nyilatkozta Emilie Nordskar ügyvezető főtitkár.

Bakken első világkupa-győzelmét 2022-ben szerezte az oslói Holmenkollenben, az idei szezon összesített ranglistáján a 13. helyet szerezte meg, 2025-ben négyszer szerepelt a top 10-ben.

Ajánlott videó

Dárdai Újpesten: a MOL jokerkártyája, vagy valódi esély a felzárkózásra?

Friss

Népszerű

Összes
És akkor Macron elővett a zsebéből egy B tervet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik