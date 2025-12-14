labdarúgásspanyol focisportvillarreal
Sport

Szervezett és könyörtelen veszély leselkedik a Barcára és a Realra

Marcelino Garcia Toral (Villarreal CF) gesztikulál a Villarreal FC és a Manchester City közötti UEFA Bajnokok Ligája-mérkőzésen az Estadio de La Ceramica stadionban.
Felipe Mondino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Marcelino, a Villarreal vezetőedzője.
24.hu
2025. 12. 14. 12:13
Marcelino Garcia Toral (Villarreal CF) gesztikulál a Villarreal FC és a Manchester City közötti UEFA Bajnokok Ligája-mérkőzésen az Estadio de La Ceramica stadionban.
Felipe Mondino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Marcelino, a Villarreal vezetőedzője.
A Villarreal a spanyol bajnokság harmadik helyén áll, és két meccsel kevesebbet játszva is belátható távolságon belül van az éllovas Barcelonától. Közvetlen riválisaitól eltérően a Villarrealcsapat reaktív focit játszik, de azt olyan szervezetten és könyörtelenül, hogy sorra aratja a győzelmeket. Marcelinónak időbe telt, hogy visszataláljon a jól bejáratott stílushoz, de mostanra gyakorlatilag tökéletesre csiszolta a gépezetet.

Marcelino 2013 januárjában vette át először a Villarreal irányítását. Akkor a másodosztályban szereplő csapatot azonnal visszavezette az élvonalba, majd a következő három évben egyaránt a legjobb hatban végzett velük. A 2015/16-os idényben az Európa Ligában is nagyot menetelt az együttessel, amelyet csak a Liverpool tudott megállítani az elődöntőben. A sikertörténet 2016 nyarán, néhány nappal az új szezon kezdete előtt ért véget.

Abban az időben Marcelino meg akarta fosztani Mateo Musacchiót – a liga akkori egyik legjobb belső védőjét – a csapatkapitányi karszalagtól, kettejük vitájában azonban az öltöző és a vezetőség a játékos oldalára állt.

Más sajtóértesülések szerint Marcelino már a 2015/16-os év utolsó fordulójában kihúzta a gyufát a vezetőségnél.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Még a megszállott focirajongókat is próbára teszi majd a brutálisan hosszú vb

Friss

Népszerű

Összes
Orbán Viktor: idén adventkor mindenki „torkaszakadtából üvölt” a politikában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik