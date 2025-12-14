Szervezett és könyörtelen veszély leselkedik a Barcára és a Realra

Marcelino 2013 januárjában vette át először a Villarreal irányítását. Akkor a másodosztályban szereplő csapatot azonnal visszavezette az élvonalba, majd a következő három évben egyaránt a legjobb hatban végzett velük. A 2015/16-os idényben az Európa Ligában is nagyot menetelt az együttessel, amelyet csak a Liverpool tudott megállítani az elődöntőben. A sikertörténet 2016 nyarán, néhány nappal az új szezon kezdete előtt ért véget.

Abban az időben Marcelino meg akarta fosztani Mateo Musacchiót – a liga akkori egyik legjobb belső védőjét – a csapatkapitányi karszalagtól, kettejük vitájában azonban az öltöző és a vezetőség a játékos oldalára állt.

Más sajtóértesülések szerint Marcelino már a 2015/16-os év utolsó fordulójában kihúzta a gyufát a vezetőségnél.