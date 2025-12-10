Megszakadt a dánok nagy sorozata, Franciaország mehet az éremért a kézivébén

A franciák tíz perc alatt négy találattal elhúztak (7-3), a játék képét pedig jól jellemezte, hogy amelyik lövés kaput talált, abból gól is lett, majdnem 17 percet kellett várni az első védésre. A dánok 9-8-ig tudtak közelíteni, ezt követően viszont megrázta magát a címvédő és egy 3-0-s periódussal megalapozva a szünetig öt találatra növelte előnyét.

A második félidőben két találatra (19-17) tudott felzárkózni Dánia, innen egy újabb háromgólos sorozattal megint ellépett a címvédő. A különbség ezt követően is hullámzott, ám igazán veszélyes közelségbe nem tudtak kerülni a dánok, és bár az utolsó percekben is küzdöttek, csak a különbség tartására futotta erejükből.

A francia szurkolók már a találkozó utolsó percében rázendítettek a Marseillaise-re, írta tudósításában az MTI.

A 31-26-os francia siker azt jelenti, hogy Dánia számára véget ért egy nagy sorozat: 2019 óta először nem lesz ott az érmekért zajló csatában egy világversenyen (leszámítva a tokiói olimpiát, ahová nem kvalifikálta magát).

A Bajnokok Ligája-címvédő ETO kapusa, Hatadou Sako kilenc védéssel zárt, a debreceni Alicia Toublanc mindhárom lövését értékesítette, a Ferencvárost erősítő Orlane Kanor nem talált be, a már magyar állampolgársággal is rendelkező esztergomi Emma Jacques ezúttal nem volt keretben.

A skandinávoknál a győri Kristina Jörgensen a mezőny legeredményesebbjeként 11, míg Helena Elver egy góllal zárt.