Kézi-vb, negyeddöntő: Hollandia–Magyarország

Kézilabda, női vb, negyeddöntő
Hollandia – Magyarország – kezdés: 18 óra
Rotterdam
v.: Mads Hansen, Jesper Madsen
Hollandia – Magyarország – kezdés: 18 óra
Rotterdam
v.: Mads Hansen, Jesper Madsen
Vilmos Sándor holland király a helyszínen tekinti meg a mérkőzést, a házigazda tájékoztatása szerint az 58 éves uralkodó a találkozó előtt több szervezővel is beszélgetett a tornához kapcsolódó közösségi programokról, köztük azokról, amelyek a testmozgást népszerűsítik a gyermekek körében.
„Az elsőtől a hatvanadik percig nagyon koncentráltan kell játszanunk, kevés technikai hibával, labdaeladással” – nyilatkozta Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány.
A Fradi holland válogatott szélsője, Angela Malestein szerint a franciák elleni győzelem egyben egy nagy teszt is volt számukra, hogy felmérjék, mire képesek egy igazán jó ellenféllel szemben.
A védekezésünkkel, a kapusainkkal és a játékunk sebességével új szintet értünk el
– mondta.
A csapat nagy önbizalommal vág neki a Magyarország elleni negyeddöntőnek, ahogy Lois Abbingh fogalmazott, sokat jelent nekik, hogy minden játékos belelendült. „A védekezésnek ilyen jónak kell maradnia, csakúgy, mint a kapusteljesítménynek” – mondta, optimistán tekintve a magyarok elleni meccsre.
A két együttes legutóbb a tavalyi párizsi olimpia csoportkörében találkozott, akkor a már biztos negyeddöntős magyar válogatott 30-26-as vereséget szenvedett. Az örökmérleg így is kedvező: 48 mérkőzésen hét holland siker mellett 41 magyar győzelem született.
Ami figyelmeztető lehet, hogy az eddigi 13 tétmérkőzésen a hollandok hatszor is nyerni tudtak.
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata a hibátlanul megvívott csoportkör után (Szenegál 26-17, Irán 47-13, Svájc 32-25) a középdöntőben 34-29-re verte Romániát, majd egy óriási hajrának köszönhetően mínusz hatról felállva ikszelt Japánnal (26-26), végül egy góllal, 28-27-re kikapott Dániától.
A hollandok ugyanakkor még mindig hibátlanok, sorrendben Argentínát (32-25), Egyiptomot (37-15), Ausztriát (34-22), Tunéziát (39-21), Lengyelországot (33-22), végül a középdöntő rangadóján Franciaországot 26-23-ra győzték le.