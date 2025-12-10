Kézi-vb, negyeddöntő: Hollandia–Magyarország

A Fradi holland válogatott szélsője, Angela Malestein szerint a franciák elleni győzelem egyben egy nagy teszt is volt számukra, hogy felmérjék, mire képesek egy igazán jó ellenféllel szemben.

A védekezésünkkel, a kapusainkkal és a játékunk sebességével új szintet értünk el

– mondta.

A csapat nagy önbizalommal vág neki a Magyarország elleni negyeddöntőnek, ahogy Lois Abbingh fogalmazott, sokat jelent nekik, hogy minden játékos belelendült. „A védekezésnek ilyen jónak kell maradnia, csakúgy, mint a kapusteljesítménynek” – mondta, optimistán tekintve a magyarok elleni meccsre.