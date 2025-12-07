A kézikapitány: Vannak dolgok, amiket újra kell építeni, hogyan olyan legyen a csapat, mint volt

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint a magyar női kézilabda-válogatott vasárnapi ellenfele, Dánia esélyes a holland-német közös rendezésű világbajnokság megnyerésére.

A dánok erőssége egyértelműen a csapategység, másrészt nem nagyon van gyenge pontjuk. A beállóposztról sérülés miatt hiányoznak olyan játékosok, akik kulcsemberek lehetnének, ezért most azt a posztot kevesebbet használják, de ez nem gyengíti a csapatukat

– nyilatkozta szombaton az MTI-nek a szakvezető, aki szerint nagyon komoly a rivális védekezése, ezért nagyon nehéz megbontani, ráadásul az ellenfél minden labdaeladása és technikai hibája után nagyon gyorsan érkeznek a kapu elé, ezt meg kell akadályozni.

Meglepő bizonytalanság

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott a csoportkörből három győzelemmel jutott tovább, a középdöntőben pedig egy siker és egy döntetlen a mérlege, így 12 év után ismét vb-negyeddöntőbe jutott. A vasárnap 20.30-kor kezdődő rotterdami mérkőzés tétje a csoportelsőség, az Eb-ezüst-, illetve olimpiai és világbajnoki bronzérmes dánoknak ehhez a döntetlen is elegendő.

Biztos vagyok benne, hogy a dánok érmesek lesznek, sőt a végső győzelemre is esélyesek.

Mi a felkészülés során játszottuk a norvég válogatottal, márpedig a két csapatnak azonos a sebessége és a védekezése, sok a hasonlóság közöttük. Akkor tudtuk tartani a sebességüket, és vasárnap is az lesz a kulcskérdés, hogy fizikálisan hogyan bírjuk majd” – fejtette ki Golovin.

A magyarok a vb-t megelőző norvégiai felkészülési tornával együtt már nyolc mérkőzést játszottak bő két hét alatt. Ennek kapcsán a kapitány elárulta, játékosai biztosan fáradtak, ez egyértelmű, de ugyanez igaz az ellenfelekre is. Éppen ezért szombaton nem kézilabdáztak Klujber Katrinék, nem volt labdás edzésük. Egyesek nehezebb feladatokat kaptak a konditeremben, mások rehabilitációs munkát végeztek, utána pedig felkészültek a dánokra.

„Japán ellen a támadójátékunk nem igazán működött, és ez bizonytalanná tette az egész csapatot, ami furcsa. Én mindig kiemelem, hogy mentálisan már mennyire erősek vagyunk, de ez pénteken szerintem csak az utolsó tizenöt percben volt igaz. Előtte a bizonytalanság volt jellemző” – ismerte el a szakvezető.

Azért a hajrára büszke lehet a csapat

Hozzátette, régen látta ilyennek a csapatot, legutóbb talán a 2022-es Európa-bajnokságon, a horvátok elleni csoportmeccsen. Utána foglalkoztak is a csoportstressz kérdésével, de most úgy látja, hogy sok minden megváltozott, részben azért is, mert az egy évvel ezelőtt Eb-bronzérmet nyert kerethez képest kilenc új ember került a csapatba, ezt pedig kezelni kell.

„Örülhetünk, hogy ez most történt meg, és nem egy még fontosabb mérkőzésen. A szakmai stábbal arról beszéltünk, hogy amit felépítettünk, az bár nem nullázódott le,

de vannak olyan dolgok, amiket újra kell építeni, hogy a csapat ugyanolyan legyen, mint egy évvel ezelőtt, a hazai Eb-n

– magyarázta.

Szemerey Zsófi szerint nagyon fontos lesz az első tíz-tizenöt perc a dánok ellen. Az Európa-bajnoki bronzérmes kapus az MTI-nek elmondta: azzal, hogy aludtak egyet a nyolc közé jutást érő, de a játékosok arcáról a pénteki találkozó után leolvashatóan csalódást keltő Japán elleni 26-26-os döntetlen után, már boldogabbak, hiszen leülepedett bennük, mit jelent számukra az egy pont.

Természetesen szomorúak voltunk, mert nem egy ilyen mérkőzést vártunk magunktól, illetve győzelemre készültünk. Viszont amit az utolsó tíz percben műveltünk a pályán, az tényleg óriási büszkeséggel tölt el

– utalt a hálóőr arra, hogy a záró tíz percre fordulva három gól volt a hátrányuk, az utolsó öt percben pedig négyszer is egyenlítettek. Kitért rá, örült, hogy az egyik kritikus helyzetben sikerült egymás után kétszer védenie, ugyanakkor önkritikusan hozzáfűzte, ha a többi lövést is hatástalanítja, sokkal nyugodtabb lett volna a végjáték.

„Voltak olyan egyszerűbb szituációk, amikor meg nem védtem sajnos. De az a lényeg, hogy a csapat így összeállt, meg tudtuk mutatni ezt az arcunkat is, hogy ebből is fel tudunk állni” – emelte ki.

A magyar válogatott a középdöntő utolsó fordulójában, vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dánokkal a csoportelsőségért csap össze, ám ennek a találkozónak az eredményétől függetlenül már biztosan a legjobb nyolc közé jutott. Ez legutóbb a 2013-as világbajnokságon sikerült, akkor nyolcadikként zárt a magyar csapat.