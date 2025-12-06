Kézi-vb: nem lehet elégszer visszanézni Szemerey japánok elleni dupla védését

Szemerey Zsófi, a magyar női kézilabda-válogatott kapusa kritikus pillanatban, az ellenfél egygólos előnyénél védett ki egy hétméterest a Japán elleni mérkőzésen, majd ugyan a kipattanó után is az ellenfél próbálkozhatott, de a magyar hálóőr akkor is hárítani tudott. Mindez a mérkőzés 57. percében történt, Magyarország pedig végül 26-26-os döntetlent játszott, amivel eldőlt, hogy 12 év után a csapat ott van a legjobb nyolc között a vébén.

A két védés:

Az M4 Sport riportere a meccset követően egyből a dupla védésről kérdezte Szemereyt, aki viszont szerényen nem arról, hanem a csapatról beszélt.

Amit az utolsó percekben műveltünk, az mutatja a csapat igazi erejét. Hogy megint honnan álltunk fel, honnan sikerült visszakapaszkodnunk. Kicsit elkényelmesedtünk, nem tudom, mi volt a fő probléma, mert kicsit álmosak voltunk, de sikerült az egy pontot begyűjtenünk

– mondta a kapus, aki összesen négy védéssel zárta a meccset.

A fáradtságról elmondta, hogy a vb eddigi öt meccse előtt volt három felkészülési meccsük Norvégiában, ezt azért már érzik a játékosok, de bízik a csapatban és hiszi, hogy a középdöntős csoportban favorit dánokat is le lehet győzni.

Ha a dánok ellen sikerül úgy játszanunk, mint a románok ellen, és a szurkolóink is ugyanígy fognak támogatni, akkor ezt a most elvesztett pontot vissza tudjuk hozni

– nyilatkozta Szemerey.

A mérkőzés összefoglalója:

És akkor végül a hetesről is szót ejtett, azt mondta, kapott előtte pár lövést az alsó sarokba, amik beakadtak, így kicsit elbizonytalanodott, de aztán megérezte az irányt és védeni tudta Ajzava Nacuki lövését.

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyarok vasárnap 20.30-tól Dánia ellen zárják a középdöntőt. Győzelmük esetén vélhetően nem a vb-címvédő Franciaországgal, hanem Hollandiával találkoznak a negyeddöntőben.