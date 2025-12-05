Óriási győzelemmel hangolt a magyarok elleni vb-meccsre az olimpiai bronzérmes

Az olimpiai és Európa-bajnok norvég, illetve a dán válogatott is magabiztos győzelemmel biztosította helyét a legjobb nyolc között a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének második fordulójában.
Rotterdamban a dán együttes 5-5 után 5-0-s sorozattal szakadt el a svájci csapattól, amivel kényelmesen hozta is az első félidőt előnyben. Térfélcsere után viszont valósággal átgázolt az ellenfelén, a 39. percben már tíz góllal vezetett Dánia. Végül 36-23-ra intézte el Svájcot a skandináv csapat, amivel kényelmesen áll a középdöntős csoport élén.
A középdöntő utolsó fordulójában, vasárnap este 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dánok a hozzájuk hasonlóan biztos negyeddöntős, Eb-bronzérmes magyar válogatott ellen lépnek pályára a csoportelsőségért.
Eredmények, középdöntő, 2. forduló:
I. csoport (Rotterdam):
Dánia-Svájc 36-23 (17-13)
korábban:
MAGYARORSZÁG-Japán 26-26 (8-7)
Románia-Szenegál 37-17 (21-7)
A csoport állása: 1. (és negyeddöntős) Dánia 8 pont, 2. (és negyeddöntős) MAGYARORSZÁG 7, 3. Románia 4, 4. Japán 3, 5. Svájc 2, 6. Szenegál 0
IV. csoport (Dortmund):
Norvégia-Csehország 37-14 (18-8)
korábban:
Svédország-Koreai Köztársaság 32-27 (20-11)
Brazília-Angola 32-26 (18-15)
A csoport állása: 1. (és negyeddöntős) Norvégia 8 (141-78), 2. (és negyeddöntős) Brazília 8 (123-100), 3. Svédország 4 (116-120), 4. Angola 4 (107-111), 5. Koreai Köztársaság 0 (94-132), 6. Csehország 0 (84-124)