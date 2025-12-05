Óriási győzelemmel hangolt a magyarok elleni vb-meccsre az olimpiai bronzérmes

Az olimpiai és Európa-bajnok norvég, illetve a dán válogatott is magabiztos győzelemmel biztosította helyét a legjobb nyolc között a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének második fordulójában.

Rotterdamban a dán együttes 5-5 után 5-0-s sorozattal szakadt el a svájci csapattól, amivel kényelmesen hozta is az első félidőt előnyben. Térfélcsere után viszont valósággal átgázolt az ellenfelén, a 39. percben már tíz góllal vezetett Dánia. Végül 36-23-ra intézte el Svájcot a skandináv csapat, amivel kényelmesen áll a középdöntős csoport élén.

A középdöntő utolsó fordulójában, vasárnap este 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dánok a hozzájuk hasonlóan biztos negyeddöntős, Eb-bronzérmes magyar válogatott ellen lépnek pályára a csoportelsőségért.