Golovin: A szívünk a helyén volt, ennek köszönhető, hogy bejutottunk a legjobb nyolcba

A női kézilabda-válogatott története során először nem tudta legyőzni Japánt, amikor péntek este 26-26-os döntetlent játszott a világbajnokság középdöntőjében.

Ugyan Golovin Vlagyimir csapata nem játszott jól a mérkőzésen, a célját így is elérte, hiszen bejutott a legjobb nyolc közé a világbajnokságon. A második félidőben ráadásul 20-14-ről kellett visszajönnie a meccsbe, az utolsó öt perc során négyszer is egalizáltak a mieink a pontszerzéshez.

„Pozitívak az érzéseim, nekem az egy pont is öröm. Van olyan nap, amikor semmi sem sikerül, és utána az ember nem érzi jól magát a saját bőrében, és szerintem a mai nap is ilyen volt. Ugyanakkor megszoktuk, hogy hatvan percen keresztül kell küzdeni, és utána megnézni, hogy milyen az eredmény. A mai napon is így alakult, hogy hatvan percen át kellett küzdeni, hogy egy pontot szerezzünk és bejussunk a legjobb nyolcba” – nyilatkozta a szövetségi kapitány az MTI-nek.

Golovin szerint a legnagyobb problémát az okozta, hogy a jó védekezésre alapozva nem sikerült lerohanásból könnyű gólokat szerezni. Nem tudták átbillenteni fejben, hogy játsszák a saját tempójukat, hanem szinte az egész találkozón igazodtak a japánokéhoz. De a lényeget a végén mondta ki:

A szívünk a helyén volt, ennek köszönhető, hogy bejutottunk a legjobb nyolcba.

A magyar válogatott legközelebb vasárnap 20.30-tól lép pályára az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dánok ellen. A skandinávok minden meccsüket megnyerték a vébén.