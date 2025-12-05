Kábítószer birtoklása miatt adtak ki elfogatóparancsot a korábbi magyar ökölvívó ellen

Elfogatóparancsot adtak ki a korábbi junior-világbajnok ökölvívó, Káté Gyula ellen.

A rendőrség honlapja szerint a 43 éves egykori sportolót kábítószer birtoklása miatt keresik. A juniorok között 2000-ben világbajnok egykori sportoló ellen december 2. óta van kiadva elfogatóparancs.

Káté a 21. század legjobb magyar amatőr ökölvívóinak egyike volt kisváltósúlyban. Junior-világbajnokságot 2000-ben nyert, később két-két bronzérmet szerzett felnőtt világ- és Európa-bajnokságokon (2003, 2009, illetve 2004, 2006), de két ezüstje is van Eb-ről (2008, 2010). Három olimpián vett részt, de csak egy meccset nyert ott összesen, 2012-ben pedig visszavonult.