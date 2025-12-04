Női kézivébé: egy csapat már bejutott a negyeddöntőbe

A társházigazda német válogatott elsőként jutott a legjobb nyolc közé azzal, hogy 36-18-ra legyőzte Montenegrót a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjében.

A dortmundi mérkőzésen 9-0-val nyitottak a németek, az első montenegrói gólra negyedórát kellett várni, a huszadik percben, 12-2-nél pedig már kétszámjegyű volt a különbség. Németország végül kétszer annyi góllal zárt, mint balkáni ellenfele és

az utolsó forduló eredményeitől függetlenül biztosan negyeddöntős.

A ferencvárosi Emily Vogel két találattal járult hozzá a vártnál is fölényesebb győzelemhez. Az Alba Fehérvárt is vezető Suzana Lazovic szövetségi kapitány montenegrói csapatában a két mosonmagyaróvári játékos közül Andrijana Tatar háromszor volt eredményes, Katarina Dzaferovic gól nélkül fejezte be a mérkőzést.

A többi meccsen is jött a papírforma

Rotterdamban az osztrákok 6-2-re vezettek a címvédő franciák ellen, akik rendezték soraikat és a 21. percben, 10-9-nél először a vezetést is megszerezték. Az első félidőben azonban nem tudtak igazán eltávolodni, a második elejét viszont 3-0-val indították, az utolsó negyedórán belül pedig gyors gólok sorát szerezve rohamléptekben növelték a különbséget és végül 29-17-re győztek. A Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC kapusa, Hatadou Sako három védéssel járult hozzá a sikerhez, a debreceni Alicia Toublanc háromszor, a Ferencvárost erősítő Orlane Kanor kétszer volt eredményes, a már magyar állampolgársággal is rendelkező esztergomi Emma Jacques nem talált be. A túloldalon a DVSC játékosa, Ines Ivancok-Soltis öt góljával a mezőny legeredményesebbje lett.

A társházigazda holland válogatott 39-21-re győzött Tunézia ellen. Az afrikai válogatott 5-4-es állásig tudta tartani a lépést a vendéglátókkal, ezt követően 6-0-s periódussal távolodtak el a hollandok, akik gyors és már a találkozó korai szakaszában közönségszórakoztató, látványos gólokkal terhelték a tunéziai kaput. A 19. percben már tíz találat volt az előnyük (15-5), ezt a találkozó végéig majdnem sikerült megduplázniuk. A hollandoknál a ferencvárosi Angela Malestein mind az öt lövését értékesítette, a győri különítmény tagjai közül Bo van Wetering a mezőny legeredményesebbjeként kilenc gólt szerzett, Dione Housheer háromszor volt eredményes, míg Kelly Dulfer egyszer talált be.

A spanyol válogatott 30-23-ra legyőzte az izlandi együttest Dortmundban, ezzel életben tartotta továbbjutási esélyeit az utolsó fordulóra, amelyben a német csapattal találkozik.