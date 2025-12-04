Szürreális végjátékban szerzett pontot Szerbia ellen a Feröer-szigetek a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjében.

Dortmundban már a második szakasz második fordulója kezdődött meg, a szerbek az újonc Feröer-szigetek együttesével találkoztak és kiélezett mérkőzésen 31-31-es döntetlent játszottak. Szerb részről a ferencvárosi Dragana Cvijic hat, a debreceni Jovana Jovovic három, míg az Alba Fehérvárt erősítő Emilija Lazic két gólt szerzett.

Az utolsó fél percen belül a szerbeknek gyakorlatilag meccslabdájuk volt, hiszen a kétgólos előnyért támadhattak, de lerohanásuk végén Jovovic megtorpant és lépéshiba miatt elvették tőle a labdát.

A debreceni balátlövő ezután még akadályozta a szabaddobás elvégzését is, amiért piros lapot kapott, a feröeriek pedig hetest dobhattak, amit értékesítettek.

Közben a lengyel válogatott 28-25-re nyert az argentin együttes ellen. Adrianna Placzek, a Debrecen kapusa tíz lövést védett, ezzel járult hozzá, hogy csapata immár négypontos a III. csoportban. A dél-amerikaiak pont nélkül állnak.