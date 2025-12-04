női kézilabda vb 2025magyarország-japánmagyar-japángolovin vlagyimir
A kézikapitány elárulta, mivel készül a válogatott egyik kedvenc ellenfelével szemben

2025. 12. 04. 16:56
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány nem tervez változtatást az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott játékán a japánok elleni pénteki mérkőzésre a holland-német közös rendezésű világbajnokság rotterdami középdöntőjében.

Japánnal eddig 19 mérkőzésen találkozott a magyar válogatott és valamennyit megnyerte.

A szövetségi kapitány az MTI-nek a legutóbbit idézte fel: tavaly áprilisban a debreceni olimpiai selejtezőtornán 37-28-ra győzött a csapat, amely ezzel megszerezte az ötkarikás kvótát.

„Azóta sok minden megváltozott, új edzőjük van. Megmaradtak régi játékvariációik, de bővült is a lista” – mondta Golovin, aki szerint a távol-keletiek a védekezésbeli hibákat keresik és így próbálják befejezni a támadásaikat.

Mi nem tervezünk változtatni

– szögezte le a kapitány a pénteken 18 órakor kezdődő találkozó kapcsán. Mint kiemelte, inkább a széleken engedik majd támadni a japánokat, a belső területeket pedig igyekeznek lezárni, sok átlövésre ugyanakkor nem számítanak. A védekezésük kapcsán kiemelte, hogy nem statikus a hatosfaluk, vannak rajta rések, ugyanakkor csapdázzák a labdát, az eladott labdák megszerzése után pedig veszélyesek.

„Bízom benne, hogy meg fogjuk oldani” – bizakodott a szövetségi kapitány.

A magyar válogatott négy mérkőzés után négy győzelemmel áll, a középdöntő folytatásában Japán után vasárnap 20.30-tól pedig Dániával találkozik Rotterdamban. A negyeddöntőbe az első két helyezett jut a csoportból.

