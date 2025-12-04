A magyar női kézilabda-válogatott 34-29-re legyőzte Romániát a világbajnoki középdöntőben, a csapat így továbbra is százszázalékos és nagyot lépett a negyeddöntős szereplés felé. A Magyar Nemzet helyszínen tartózkodó újságírója a meccset követően a négy lövésből egy gólig jutó Kerekes Évával beszélt, aki magyarul nyilatkozott, és azt mondta, hogy Magyarország mentálisabban erősebb volt a mérkőzésen, ez döntött.

Ezután szóba került, hogy egy magyar-román mérkőzés mindig kiemelten fontos, mire Kerekes azt mondta, hogy hasonló a fogadtatása Romániában is, és sajnálja, hogy a szituáció ezt követeli meg, nem hiszi, hogy szükség lenne ekkora konfliktusra a két ország közt.

„Szerintem ez nevetséges! Nekem fáj a szívem, mert középen vagyok ebben a helyzetben. Nagyon utálom, amikor látom, hogy az emberek egymásra fújnak, egymással verekednek, veszekednek.

Békében kellene lennünk egymással, az a legjobb. Ez csak kézilabda, nem háború! Mindegy, mi történt ezelőtt száz plusz évvel

aki annak örült, hogy a lelátón sportszerű volt a helyzet mindkét oldalon.

A magyar-román meccs összefoglalója:

A 24 éves, Besztercebányán játszó Kerekes Éva a Székelyudvarhely mellett Zetalakán született, a magyar az anyanyelve, a családja teljes mértékben magyar, a román nyelvet csak később tanulta meg. Viszont válogatott szinten mindig Romániát képviselte, a felnőtt válogatottban 2024 áprilisában debütált, írja a Magyar Nemzet.

A magyar mellett a dán csapat áll még hibátlanul ebben a csoportban, váratlan fordulat lenne, ha nem ez a két csapat jutna tovább a legjobb nyolc közé. Magyarország legközelebb Japánnal, Dánia Svájccal, míg Románia Szenegállal játszik a következő fordulóban.