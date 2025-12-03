Kézilabda-vb: Magyarország – Románia (élő)

Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, I. csoport, 1. forduló
Magyarország – Románia (18-16)
Rotterdam
v.: Vladimir Jovandic, Marko Sekulic (szerbek)
Ezek Vámos percei, gyorsan három gólt vágott (22-20).
Ostase kapott szép bejátszást (21-20).
Nincs román egyenlítés, ismét Janurik védett bravúrral. A másik oldalon Vámos talált be (21-19).
Boiciuc ismét (20-19).
Tóvizi két román között találta meg a kapufáról kipattanót (20-18).
Boiciuc szépített (19-18).
Na, öt és fél perc kellett a gólhoz, Vámos lőtte (19-17).
Nagyon idegesen játszik a magyar válogatott, az első negyedóra után érthetetlen. Kellene a megnyugvás, és egy gól.
Vámos rontot ziccert, egyelőre a román kapus, Curment remekel. De a magyar cserekapus, Janurik is nagyot védett.
Rosu góljával kezdődött a második félidő (18-17).
Az utolsó támadás a magyaroké volt, de a román kapus védett.
Jól kezdte a mérkőzést a magyar csapat, vezetett öt góllal is, de a félidő második fele a románoké volt. De így is van két gól előny, lesz ez még jobb is.
Szusszanjunk!
Grozav góljával 18-16.
Simon harcolt ki hetest, Klujber ahogy kell, belőtte (18-15).
Faragó nem engedett elvégezni egy szabaddobást, ez is két perc. Grozav beverte (17-15).
Klujbert emberhátrányban is betalált (17-13), erre Mihai válaszolt (17-14).
Kiállítás nálunk is, Papp védekezését vélték durvábbnak a játékvezetők. Mihai a jobbszélről betalált (16-13), de Hársfalvi sajnos odalépett, ez is két perc.
Újabb emberelőny, Simon ki is használta (16-12).
A csereként beállt jobbszélső, Kovács is rontott, csakúgy, mint román részről Kerekes. Klujber villant (15-12).
Faragó gólt szerzett, de a korábbi magyar válogatott Elghaoui középkezdésből az üres kapuba talált (14-12).
Egy román labdaszerzést követően Rosu már 13-11-re faragta a hátrányt.
A hetest Grozav beverte (13-10).
Simon lövését is védte a románok cserekapusa, a másik oldalon Bordás kapott két percet.
Golovin rendelte magához játékosait.
Szemerey és Curment bravúrparádéját egy Grozav-gól törte meg (13-9).