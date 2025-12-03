kézilabdamagyar női kézilabda-válogatottnői kézilabda-vbnői kézilabda-vb 2025
Élő Sport

Kézilabda-vb: Magyarország – Románia (élő)

Szigetváry Zsolt / MTI
Falusi-Udvardi Laura
admin Pincési László
2025. 12. 03. 17:35FRISSÍTVE: 2025. 12. 03. 19:01
Szigetváry Zsolt / MTI
Falusi-Udvardi Laura
A csoportban aratott három győzelem után kulcsfontosságú középdöntő-mérkőzésre készül a magyar női kézilabda-válogatott, amely Románia ellen folytatja szereplését a holland-német közös rendezésű világbajnokságon. Kövesse élőben!

Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, I. csoport, 1. forduló

Magyarország – Románia  (18-16)
Rotterdam
v.: Vladimir Jovandic, Marko Sekulic (szerbek)

40'

22-20 Vámos

Ezek Vámos percei, gyorsan három gólt vágott (22-20).

40'

21-20 Ostase

Ostase kapott szép bejátszást (21-20).

39'

21-19 Vámos

Nincs román egyenlítés, ismét Janurik védett bravúrral. A másik oldalon Vámos talált be (21-19).

37'

20-18 Tóvizi

Tóvizi két román között találta meg a kapufáról kipattanót (20-18).

36'

19-17 Vámos

Na, öt és fél perc kellett a gólhoz, Vámos lőtte (19-17).

35'

Kellene egy gól

Nagyon idegesen játszik a magyar válogatott, az első negyedóra után érthetetlen. Kellene a megnyugvás, és egy gól.

33'

Cserekapusok percei

Vámos rontot ziccert, egyelőre a román kapus, Curment remekel. De a magyar cserekapus, Janurik is nagyot védett.

31'

18-17 Rosu

Rosu góljával kezdődött a második félidő (18-17).

30'

Félidő

Az utolsó támadás a magyaroké volt, de a román kapus védett.

Jól kezdte a mérkőzést a magyar csapat, vezetett öt góllal is, de a félidő második fele a románoké volt. De így is van két gól előny, lesz ez még jobb is.

Szusszanjunk!

30'

18-15 Klujber

Simon harcolt ki hetest, Klujber ahogy kell, belőtte (18-15).

29'

17-15 Grozav

Faragó nem engedett elvégezni egy szabaddobást, ez is két perc. Grozav beverte (17-15).

28'

17-14 Mihai

Klujbert emberhátrányban is betalált (17-13), erre Mihai válaszolt (17-14).

27'

16-13 Mihai

Kiállítás nálunk is, Papp védekezését vélték durvábbnak a játékvezetők. Mihai a jobbszélről betalált (16-13), de Hársfalvi sajnos odalépett, ez is két perc.

26'

16-12 Simon

Újabb emberelőny, Simon ki is használta (16-12).

25'

15-12 Klujber

A csereként beállt jobbszélső, Kovács is rontott, csakúgy, mint román részről Kerekes. Klujber villant (15-12).

23'

14-12 Elghaoui

Faragó gólt szerzett, de a korábbi magyar válogatott Elghaoui középkezdésből az üres kapuba talált (14-12).

22'

13-11 Rosu

Egy román labdaszerzést követően Rosu már 13-11-re faragta a hátrányt.

21'

Emberhátrányban

Simon lövését is védte a románok cserekapusa, a másik oldalon Bordás kapott két percet.

20'

Időkérés

Golovin rendelte magához játékosait.

20'

13-9 Grozav

Szemerey és Curment bravúrparádéját egy Grozav-gól törte meg (13-9).

