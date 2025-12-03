„A rúdsport és a légtorna már rég túllépett a sztereotípiákon” – lesz-e újabb magyar éremeső a hazai vébén?

A budaörsi világbajnokság a művészeti vb-hez képest más fókuszt ad: itt a hangsúly a technikai elemek nehézségén, a kivitelezés tisztaságán, az erőn, a kontrollon és összességében a sportteljesítményen van. A közönség így nemcsak látványt kap, hanem testközelből követheti a nemzetközi élmezőny legmagasabb szintű technikai megoldásait is.

Három nap légtorna, három nap rúdsport

A vb programja a hét során két nagy blokkra tagolódik: kedden, szerdán és csütörtökön a légtorna versenyszámai kerülnek sorra, pénteken, szombaton és vasárnap pedig a rúdsport küzdelmei következnek.

A magyar érdekeltség a jelenlegi nevezések alapján 95 induló légtornában és 44 induló rúdsportban, emellett öt olyan sportoló is van, aki mindkét szakág programjában versenyez, így összesen 139 magyar részvétel várható.

Simkó Georgina, a Magyar Levegősportok Szövetségének (MALESZ) elnökhelyettese úgy fogalmazott: „A versenyzőink túlnyomó többsége sportos, egészségtudatos – legyen szó gyerekekről, nőkről vagy férfiakról. Ez a sportág nemcsak látványos, de kőkemény munka van mögötte.

A rúdsport és a légtorna már rég túllépett a sztereotípiákon: ez mára egy valódi, erőt és technikát igénylő sport.

Jön a hazai csúcspont

A világbajnokságot magyar sikertörténetek vezetik fel. A prágai rúdsport és légtorna Európa-bajnokságon a magyar csapat 72 érmet nyert (31 arany, 26 ezüst, 15 bronz). Az olaszországi Cesenaticóban rendezett légtorna művészeti világbajnokságon pedig a hazai versenyzők 40 éremmel zártak (17 arany, 16 ezüst, 7 bronz).

A szervezők célja, hogy a budaörsi világbajnokság a szakma mellett a nagyközönség számára is kiemelkedő élmény legyen: a helyszínen testközelből látható, mennyi erő, fegyelem és bátorság szükséges a gyakorlatokhoz, és milyen, amikor a technikai pontosság és a látvány ugyanabban a pillanatban találkozik.

Simkó Georgina arra a kérdésre, hogy mit jelent Magyarország számára a vb-rendezés, így válaszolt: „A világbajnokság megrendezése bizonyítja, hogy Magyarországban jövője van az innovatív, újító sportágaknak, és a magyar sportéletben valódi lehetőség nyílik a feltörekvő sportok számára. Hiszünk abban, hogy bátorsággal, kitartással és önmagunkba vetett hittel ezek a sportok világszinten is maradandót alkotnak.”