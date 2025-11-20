sportkézilabdanői kézilabdanői kézilabda válogatott
Golovin: Ahogy idomultunk a szerbek tempójához, helyzeteket alakítottak ki

Bodnár Boglárka / MTI
2025. 11. 20. 22:57
Bodnár Boglárka / MTI

A jövő szerdán rajtoló világbajnokságra hangolódó női kézilabda-válogatott 29-25-re legyőzte Szerbiát felkészülési mérkőzésen.

Az MKSZ közösségi oldalának híradása szerint a mérkőzés hibákkal, de feszes magyar védekezéssel indult. Ezt követően kiegyenlítettebbé vált, a játékrész közepén viszont ellépett Golovin Vlagyimir együttese, így szünetben öt góllal vezetett. Térfélcsere után eleinte tartani tudta a távolságot a magyar válogatott, ám a hajrára kétgólosra faragta lemaradását a szerb csapat. Végül Golovin együttese így is négy találattal felül tudott kerekedni. A második félidő krónikájához tartozik, hogy a kapuban Janurik Kingát váltó Bukovszky Annát fejbelőtték.

Amikor a saját tempónkban játszottunk, akkor jól működött minden támadásban és védekezésben is. Ahogy idomultunk a szerbek tempójához, abból az ellenfelünk helyzeteket tudott kialakítani rendszeresen

– értékelt Golovin Vlagyimir, aki összességében pozitívan látta a nehéz találkozót, mivel játékosai a fontos pillanatokban jó döntéseket hoztak a pályán.

A felkészülési tornán szombaton a házigazda, míg vasárnap a spanyol együttessel méri össze erejét a magyar válogatott. A holland-német közös rendezésű vb csoportkörében jövő csütörtökön Szenegál, szombaton Irán, december 1-jén pedig Svájc lesz az ellenfél a hollandiai ‘s-Hertogenbosch-ban.

