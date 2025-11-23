A spanyolok elleni fölényes győzelemmel hangolt a vb-nyitányra a női kéziválogatott

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott 37-28-ra legyőzte Spanyolországot a norvégiai Strauméban zajló felkészülési torna utolsó játéknapján.
A magyar szövetség közösségi oldalának tudósítása szerint a november 26-án kezdődő világbajnokságra készülő csapatok találkozójának nyolcadik percében a spanyolok 4-3-ra vezettek, majd egy hármas gólsorozattal fordítottak Klujber Katrinék.
Egyik oldalon sem működött jól a védekezés, ezt kihasználva a Ferencváros jobbátlövője a meccs első harmadában négyszer is betalált. Klubtársa, a beálló Bordás Réka igyekezett felzárkózni hozzá, és a harmadik gólját követően, a 23. percben időt kértek a spanyolok, mert Szemerey Zsófia védései után 14-10-es hátrányba kerültek, és még emberelőnyből sem tudtak eredményesek lenni.
Bár Klujber pihenőt kapott, a helyére beállt Albek Anna három találattal mutatkozott be, az első félidőt pedig Faragó Lea két gólja zárta le, így a magyarok magabiztosan, 19-13-ra vezettek.
A szünet után Albek folytatta a gólgyártást, a kapuban ekkor már Szemerey helyett Janurik Kinga védte a spanyol kísérleteket, így a 37. percben már tíz gól volt a különbség. Klujber és Albek egyszerre volt a pályán, utóbbi ekkor szélsőként szerepelt, de ebben a taktikai felállásban is eredményes volt a válogatott.
A folytatásban némi hullámvölgy következett, mindkét csapat sokat hibázott támadásban, és bár ezt követően a magyarok 13 gólra növelték előnyüket, a végén kilenccel győztek,
és a torna utolsó meccse, a norvég-szerb eredményétől függetlenül a második helyen zárnak.
Szemerey Zsófia négy, Janurik Kinga nyolc védéssel vette ki részét a sikerből.
A magyar válogatott hat döntetlen és hét vereség mellett 15. alkalommal győzte le Spanyolországot. A holland-német közös rendezésű világbajnokság csoportkörében csütörtökön Szenegál, szombaton Irán, december 1-jén pedig Svájc lesz a magyarok ellenfele a hollandiai ‘s-Hertogenbosch-ban. A középdöntőbe az első három helyezett jut.
Ritka, hogy 24 órán belül két meccset kell játszanunk. A szombati mérkőzés éreztette hatását, kicsit fáradtabbak voltunk, de számítottunk erre, így rotáltuk a játékosokat, és olyan felállásokban is játszottunk, amelyben még soha
– idézi az MKSZ közösségi oldala Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány értékelését. A szakvezető hozzátette: így is működött a gépezet, mert betartották az előre lefektetett elveket, és örülnek a spanyolok legyőzésének, hiszen így sikerrel zárták a felkészülést. Innentől már a világbajnokság van a fókuszban, hiszen a csapat kedden utazik Hollandiába.
Eredmény, 3. forduló:
Magyarország – Spanyolország 37-28 (19-13)
a magyar gólszerzők: Albek, Klujber 7-7, Faragó 5, Bordás 4, Simon, Vámos, Kuczora 3-3, Hársfalvi 2, Tóvizi, Grosch, Márton 1-1
csütörtökön játszották:
Magyarország – Szerbia 29-25 (15-10)
Norvégia – Spanyolország 41-19 (23-6)
szombaton játszották:
Norvégia – Magyarország 33-27 (17-16)
Spanyolország – Szerbia 29-27 (13-15)