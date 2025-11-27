Döcögősen indult a kézi-vb, de megnyerte első meccsét a magyar válogatott

A magyar női kézilabda-válogatott győzelemmel kezdte a világbajnokságot, miután az első fordulóban 26-17-re legyőzte Szenegált. Golovin Vlagyimir csapata kicsit nehezen indult be, de a második félidő derekén lerázta magáról ellenfelét, és végül magabiztosan nyert. A következő ellenfél az az Irán lesz, amely 34-9-re kapott ki Svájctól.