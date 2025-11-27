Csütörtökön a magyar női kézilabda-válogatott is elkezdi a szereplését a világbajnokságon, a hollandiai csoportban Szenegál lesz az első ellenfél – majd Irán ellen lesz a folytatás, a csoportkört pedig Svájc ellen zárja Golovin Vlagyimir csapata.

A magyar és a szenegáli válogatott eddig kétszer találkozott, mindkét alkalommal 30-20-ra nyert Magyarország.

Ugyanakkor komoly átalakuláson ment át az afrikai csapat, melynek a keretében túlnyomó többségben vannak a franciaországi légiósok, míg Gnonsiane Niombla korábban a francia válogatott tagja volt, amellyel világbajnokságot, Európa-bajnokságot és olimpiai ezüstérmet is nyert.

Ha tudjuk valamilyen szinten az ő hatékonyságát csökkenteni, akár könnyű mérkőzés is lehet

– mondta Golovin a 35 éves játékosról.

A tavaly Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatottnál az első hatba kerülés a cél, de a játékosok és a szakmai stáb is merészebb álmokat szövöget. Magyarország volt már világbajnok és van négy-négy ezüstje és bronza is, de a dobogón 2005-ben volt legutóbb.