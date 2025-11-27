golovin vlagyimirkézilabdamagyar kézilabda válogatottmagyarország-szenegál
Élő Sport

Női kézilabda-vb: Magyarország-Szenegál (élő)

Szigetváry Zsolt / MTI
admin Futó Csaba
2025. 11. 27. 20:11FRISSÍTVE: 2025. 11. 27. 21:27
Szigetváry Zsolt / MTI

Csütörtökön a magyar női kézilabda-válogatott is elkezdi a szereplését a világbajnokságon, a hollandiai csoportban Szenegál lesz az első ellenfél – majd Irán ellen lesz a folytatás, a csoportkört pedig Svájc ellen zárja Golovin Vlagyimir csapata.

A magyar és a szenegáli válogatott eddig kétszer találkozott, mindkét alkalommal 30-20-ra nyert Magyarország.

Ugyanakkor komoly átalakuláson ment át az afrikai csapat, melynek a keretében túlnyomó többségben vannak a franciaországi légiósok, míg Gnonsiane Niombla korábban a francia válogatott tagja volt, amellyel világbajnokságot, Európa-bajnokságot és olimpiai ezüstérmet is nyert.

Ha tudjuk valamilyen szinten az ő hatékonyságát csökkenteni, akár könnyű mérkőzés is lehet

– mondta Golovin a 35 éves játékosról.

A tavaly Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatottnál az első hatba kerülés a cél, de a játékosok és a szakmai stáb is merészebb álmokat szövöget. Magyarország volt már világbajnok és van négy-négy ezüstje és bronza is, de a dobogón 2005-ben volt legutóbb.

A 18 fős világbajnoki keret

Kapusok: SZEMEREY Zsófi (Győri Audi ETO KC), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), BUKOVSZKY Anna (MOL Esztergom)
Jobbszélsők: GROSCH Vivien (DVSC SCHAEFFLER), FALUSI-UDVARDI Laura (Motherson Mosonmagyaróvári KC)
Jobbátlövők: KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), PAPP Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), ALBEK Anna (Metz Handball, francia)
Irányítók: VÁMOS Petra (Metz Handball, francia), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)
Beállók: TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), BORDÁS Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZMOLEK Apollónia (MOL Esztergom)
Balátlövők: KUCZORA Csenge (Thüringer HC, német), FARAGÓ Lea (MOL Esztergom), CSÍKOS Luca (Vác)
Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), HÁRSFALVI Júlia (FTC-Rail Cargo Hungaria)

37'

13-9

Ki is maradt az első szenegáli próbálkozás, amit Klujber üres kapus góllal büntetett. Kimaradt a következő támadás is, Klujber ismét az üres kapuba pattintott.

35'

11-9

Valahogy bejutott középen a szenegáli passz, Ndiaye pedig centerből betalált. Hársfalvi a túloldalon a szélről talált be, ráadásul Niomblát ki is állították két percre. Ez most fontos két perc lehet.

33'

10-8

Mellé megy az emberelőnyös szenegáli lövés, de közbefújtak lökés miatt. maradt ott a labda, Abdourahim tört be középen és nem is hibázott. Klujber hagyta ki az első  magyar lövést, de a túloldalon volt egy eladott labda.

21:17

Falus-Udvardi eddig nem tud hibázni

Mivel belefújtak a kapufájába, eddig négy lövésből négy gólnál jár, amivel a mezőny legeredményesebb játékosa. Szemerey Zsófinak négy védése van, a túloldalon eddig Toubissát kell kiemelni, akinek

kilenc védése van eddig. 

30'

10-7 - félidő

Tóvizi kapja meg a második kiállítását a félidő végén, de mellé ment az utolsó szenegáli lövés. 10-7-re vezet a magyar válogatott, de elég hektikus a mérkőzés, sok a hiba, döcögős a kezdés, de Golovin erre előre felhívta a figyelmet. Kis szusszanás, aztán folytatjuk.

29'

10-7

Tóvizi, aki pontot tesz a magyar gólínség végére. Megnyugtatóbb azért így, ha több gól a különbség. Egy kapufa után ismét a magyar válogatott támadhatott, Toubissa a sokadik védését mutatta be, majd Falus-Udvardi lőtt a kapufára, de belépett, nem adták volna meg akkor sem, ha bemegy.

26'

9-7

Most elég sok volt a hiba mindkét oldalon, eladott labdát és elrontott támadások itt is, ott is. Abdourahim egy bő háromperces gólcsendet zárt le.

23'

9-6

Falusi-Udvardi eredményes ismét, majd ismét hozzánk kerül a labda, de Simon lövését a kapufára tolta a kapus. Falusi-Udvardi elkapta a fonalat, ismét eredményes, újra három góllal vezet Magyarország.

20'

7-6

Golovin időt is kért, majd rögtön fórba került a magyar válogatott, Falusi-Udvardi kiszorított helyzetből talált be a szélről.

19'

6-6

Rákapcsoltak a szenegáliak, két újabb gólt dobtak, közben Bordás csak egy kapu mellé süvítő lövésig jutott, majd Márton is a lécet találta el.

16'

6-4

Szép bejátszás után Bordás lőhetett, de a kapufát találta el. A szenegáli kapitány időt kért, hogy rendezze a sorokat, mégis 4-0-s hátrányban volt ekkor a magyar válogatott. Döcögős volt az időkérés utáni első figura, de Niombla végül gólt dobott.

14'

6-3

Sokadik technikai hiba szenegáli oldalon támadásban, Márton Gréta pedig biztos kezű eddig a bal szélről. Óriási lécet dobtaka  túloldalon az afrikaiak, a gyorsindításból az újonc Falusi-Udvardi szerezte meg az első vb-gólját.

12'

4-3

Nem tartott sokáig a szenegáli előny, Márton a szélről köszönt be. Eladták a szenegáliak a labdát, de Klujber a kapufára lőtt. Szemerey viszont védett a túloldalon, majd Kuczora visszaveszi a vezetést átlövésből.

10'

2-3

Tóvizit küldik ki, és még hetest is dobhat Szenegál, Kebe pedig túljárt Szemerey eszén. Sőt, kimaradt egy magyar támadás, Szenegál pedig ezúttla élt a kínálkozó lehetőséggel, Diawara a szélről betörve talált be.

8'

2-1

Megvan az első szenegáli gól ezen a vébén, Diawara a bal szélről talált be. Vámost rátntották le a nyakánál fogva, Dapina kapott érte két percet. Klujber viszont eladta a labdát, meglódultak a szenegáliak, Niombla azonban a felső lécet találta el.

6'

2-0

Márton kapott kétperces kiállítást, de Szemerey védte a szenegáliak lövését. Toubissa viszont nagy formában van a túloldalon, Hársfalvi ejtését szedte le a levegőből, már három védésnél jár. Újabb technikai hibát követnek el azonban támadásban, Hársfalvi pedig tisztább szögből már bevette a felső sarkot.

4'

1-0

Vámos Petra eresztette el a meccs első lövését, de védett a kapus. Támadót fújtak szenegáli oldalon, de a második támadásnál Klujber lövését blokkolták. Szenegál eladta a labdát, Grosch pedig megiramodott, de az ő lövését is védték. Klujber töri meg a gólcsendet.

1'

Újoncot avatunk

Elkezdődött a mérkőzés. A Kovács Anett sérülése miatt utólag bekerült Falusi-Udvardi Laura ott van a meccskeretben, amelyből Bukovszky Anna és Csíkos Luca maradt ki. A miénk volt az első támadás.

20:21

Vámos Petra: Az Eb-bronz titka az volt, hogy mindenki zizegett, most ugyanezt érzem

A Metzben már jobbátlövőként is játszó irányító nyilatkozott a 24.hu-nak és azt mondta, nagyon jól sikerült a felkészülés, meccsről meccsre jobban néz ki a csapat, és a játékosok mernek nagyot álmodni.

Kapcsolódó
Vámos Petra a kézivébéről: Az Eb-bronz titka az volt, hogy mindenki zizegett, most ugyanezt érzem
A magyar női kézilabda-válogatott irányítója azt érzi, hogy meccsről meccsre közelebb vannak a norvégokhoz.
20:17

Golovin: Lehet, majd számolgatni kell, de nem így készítettük fel a csapatot

A győzelemnek örülnék, ez a legfontosabb, hogy mekkora lesz a különbség, az nem számít. Lehet, hogy később majd számolgatni kell, de nem így készítettük fel a csapatot. Sok olyan együttes van, amely adott napon tud nehézséget okozni, az is lehet, hogy egyszerű mérkőzés lesz, a lényeg, hogy le kell győzni az ellenfelet

– mondta a szövetségi kapitány a meccs előtti napon.

Szigetváry Zsolt / MTI

20:16

Egy meccs már lement a csoportban és az brutális KO-t hozott

Merthogy a svájci válogatott 34-9-re legyőzte az iráni együttest.

A papírformának megfelelően az európai együttes már korán eltávolodott ellenfelétől, a 11. percben 7-3 volt az előnye. Egymást érték a svájci lerohanások, a 25. percre kialakult a tízgólos különbség (16-6). A második félidő elején még rohamosabban nőtt a svájci fór, a 44. percre húsz találatra duzzadt a vezetésük. A hajrában az volt a kérdés, hogy a lábukat, karjukat és hajukat is takaró szerelésben játszó közel-keleti alakulat eléri-e a kétszámjegyű gólt, ez végül nem sikerült. A mérkőzés képét jól jellemzi, hogy az egyik svájci kapus, Seraina Kuratli 14 lövésből 12-t hárítani tudott.

„Sok török szurkoló meg fog lepődni, ha Naby Keitát meglátja a pályán és azt mondja majd: Várjunk csak, ő a Fradiban játszik?!”

Friss

Népszerű

Összes
„Mi az? Minimálnyugdíj? Nem tudom a szót” – meghallgatta Nagy Mártont a gazdasági bizottság
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik