Csütörtökön a magyar női kézilabda-válogatott is elkezdi a szereplését a világbajnokságon, a hollandiai csoportban Szenegál lesz az első ellenfél – majd Irán ellen lesz a folytatás, a csoportkört pedig Svájc ellen zárja Golovin Vlagyimir csapata.
A magyar és a szenegáli válogatott eddig kétszer találkozott, mindkét alkalommal 30-20-ra nyert Magyarország.
Ugyanakkor komoly átalakuláson ment át az afrikai csapat, melynek a keretében túlnyomó többségben vannak a franciaországi légiósok, míg Gnonsiane Niombla korábban a francia válogatott tagja volt, amellyel világbajnokságot, Európa-bajnokságot és olimpiai ezüstérmet is nyert.
Ha tudjuk valamilyen szinten az ő hatékonyságát csökkenteni, akár könnyű mérkőzés is lehet
– mondta Golovin a 35 éves játékosról.
A tavaly Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatottnál az első hatba kerülés a cél, de a játékosok és a szakmai stáb is merészebb álmokat szövöget. Magyarország volt már világbajnok és van négy-négy ezüstje és bronza is, de a dobogón 2005-ben volt legutóbb.
A 18 fős világbajnoki keret
Kapusok: SZEMEREY Zsófi (Győri Audi ETO KC), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), BUKOVSZKY Anna (MOL Esztergom)
Jobbszélsők: GROSCH Vivien (DVSC SCHAEFFLER), FALUSI-UDVARDI Laura (Motherson Mosonmagyaróvári KC)
Jobbátlövők: KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), PAPP Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), ALBEK Anna (Metz Handball, francia)
Irányítók: VÁMOS Petra (Metz Handball, francia), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)
Beállók: TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), BORDÁS Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZMOLEK Apollónia (MOL Esztergom)
Balátlövők: KUCZORA Csenge (Thüringer HC, német), FARAGÓ Lea (MOL Esztergom), CSÍKOS Luca (Vác)
Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), HÁRSFALVI Júlia (FTC-Rail Cargo Hungaria)