Golovin Vlagyimir: Bár sok gólt kaptunk, az eredménytől függetlenül örülök

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott 33-27-re kikapott Norvégiától felkészülési mérkőzésen.

A Magyar Kézilabda Szövetség beszámolója szerint a norvég szövetség elbúcsúztatta egyik legendás játékosát, Camilla Herremet. A 39 éves balszélső olimpián kétszer, világbajnokságon háromszor, Európa-bajnokságon pedig hatszor volt aranyérmes norvég válogatott tagja.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese kezdett jobban (1-4), a norvégok az első játékrész felénél érték utol ellenfelüket. A vendégek ezt követően is tartották a döntetlen körüli eredményt, sőt a szünet előtt a vezetést is visszavették, pihenőre végül a skandinávok egygólos előnyénél vonulhattak a felek. Térfélcsere után öt percig nem találtak be a mieink, ezzel el is léptek a norvégok, de a hajráig sikerült felzárkózni. Az utolsó percek azonban a házigazdának sikerült jobban, végül hattal kaptak ki a magyarok.

Jobban játszottunk, mint az első mérkőzésen. Szemerey Zsófi teljesítménye nagyban meghatározta azt, hogy az első félidőben ennyire szoros volt az eredmény. A második félidő 8–13. perce között – talán a fáradásnak köszönhetően – csökkent a koncentráció a mi oldalunkon, ekkor a norvég csapat sorozatban könnyű gólokat szerzett. Bár sok gólt kaptunk, a tempó is nagy volt, és a kapura lövések száma is magas volt. Az eredménytől függetlenül örülök, mert az utolsó 15 percben is küzdöttünk. Fontos mérkőzés volt ez számunkra, hiszen jó ellenféllel néztünk szembe, és voltak jó megoldásaink, illetve jó teljesítmények is a csapatunkban

– idézte az MKSZ Golovint a meccs után.

A felkészülési tornát vasárnap a spanyol együttes ellen zárja a magyar válogatott. A holland-német közös rendezésű vb csoportkörében jövő csütörtökön Szenegál, szombaton Irán, december 1-jén pedig Svájc lesz az ellenfél a hollandiai ‘s-Hertogenbosch-ban.