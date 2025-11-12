Nagy meglepetésre Vácon vesztett pontot az Elek Gábor vezette Esztergom

A hazaiak az első félidőt ötgólos előnnyel zárták (20-15), de a tavalyi bronzérmes a második félidőben hatalmasat harcolt, az 50. percben 27-27-nél utolérte ellenfelét, sőt, kétszer még vezetni is tudott.

Csíkos Luca az 56. perc elején 31-30-ra módosította az állást, és úgy tűnt, meg is lehet a győzelem. Ám Kajdon Blanka 11 másodperccel a vége előtt elveszítette a labdát, Horváth Fanni pedig hat másodperccel a dudaszó előtt betalált, beállítva a 31-31-as végeredményt.

Az esztergomi Varga Emília hét gólt szerzett, Csíkos tíz alkalommal talált be.

Elek Gábor nem tudja, örüljön vagy bánkódjon

„Nagyon érdekes mérkőzés volt. A félidőben sokat adtam volna az ikszért, de fél perccel a vége előtt is. Meg kell találnunk az okát annak, hogy miért adunk az utóbbi időben nagyon nagy előnyt az első félidőben, amikor tudunk így játszani, mint a másodikban.

Nem lehet húsz gólt kapni egy félidő alatt, egy ilyen védekezés nagyon kevés egy tavalyi bronzérmes, idei negyedik helyezett csapattól

– bosszankodott Elek Gábor, az Esztergom edzője a meccset követő sajtótájékoztatón.

„Nem vagyunk jó állapotban lelkileg, de ezek mind dumák. Némi szerencsével szereztünk egy pontot – még nem tudom eldönteni, hogy örülünk vagy bánkódunk.”

A hazaiak trénere, Horváth Roland úgy fogalmazott, ez a csata a magyar kézilabdának tett jót, hiszen ennyi magyar játékos küzdött a pályán.

Kalapot emelek mindenki előtt. Ugyan eljátszottuk az esélyt, hogy két pontot szerezzünk, de holnap már boldogok leszünk, hogy Gábor ellen pontot raboltunk.

Győzött az ETO és az FTC

A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Győr 31-26-os győzelemmel távozott az Alba Fehérvár otthonából. A vendégeknél Dione Housheer kilenc gólt szerzett, ezzel ő lett a mezőny legeredményesebb játékosa. A hazaiaknál Tamara Smbatian hétszer, Emilija Lazic hatszor talált be, Maddi Aalla Rotaeche 13 védéssel zárt.

A Magyar Kupa-győztes Ferencváros hazai pályán 15 góllal verte a Vasast. Darja Dmitrijeva és Orlane Kanor nyolc-nyolc, Vilde Ingstad Mortensen hat találattal, Janurik Kinga tíz védéssel járult hozzá a sikerhez. Az angyalföldieknél Nagy Nóra jutott el hat gólig.

A Debrecen 26-22-re győzött Mosonmagyaróváron, a házigazda egyszer sem vezetett a mérkőzésen. Jovana Jovovic, Hámori Konszuéla és Alicia Toublanc öt-öt góllal, Jessica Ryde tíz védéssel vette ki részét a sikerből. Az óváriaknál Pipy Wolfs hatszor talált a hálóba.