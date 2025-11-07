röplabdabotránynemi vizsgálatnayara ferreira
Röplabdabotrány: arra kérik a brazil légióst, bizonyítsa be, hogy nő

2025. 11. 07. 19:49
Bizarr eset borzolja a röplabda szerelmeseit: bár egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá a vádakat, az Albán Röplabda Szövetség eltiltott egy játékost, miután a rivális csapatok kétségeket fogalmaztak meg a nemével kapcsolatban. A 32 éves brazil Nayara Ferreirának most be kell bizonyítania, hogy nő, de ő ezt megalázónak tartja.

Nayara Ferreira a Dinamo csapatában játszik, amely jelenleg a második helyen áll az albán női röplabdaligában. A 32 éves brazil október óta több mérkőzést is kihagyott, miután a szövetség elrendelte, hogy egy speciális laboratóriumban nemi vizsgálaton essen át, és bizonyítsa be, hogy valóban nő.

Összeomlott a világom. Soha, senki sem kérdőjelezte meg még soha a nememet

nyilatkozta a sportoló, aki megtagadta a szövetség utasítását, ezért felfüggesztették a játékjogát.

 

Saját bevallása szerint ugyanakkor önként részt vett egy másik klinika vizsgálatain, hogy bebizonyítsa nemi identitását. Az eredmények a következő napokban várhatók.

A faramuci helyzetre azt követően került sor, hogy két rivális klub, a Vllaznia és a Pogradeci panaszt nyújtott be, miszerint Ferreira vagy férfi, vagy teljesítményfokozó hormonokat használ.

A Reuters szerint sem a szövetség, sem a klubok nem szolgáltattak bizonyítékot ezen állítások alátámasztására, ezért a Dinamo és a röplabdázó is értetlenül szemléli, hogy egy vádaskodás hogyan fajulhatott idáig.

Ferreira körülbelül két hónapja él Albániában. Korábban Szaúd-Arábiában, Spanyolországban, Csehországban, Portugáliában és Finnországban is játszott. A sajtóban megjelent vádak óta nem érzi magát biztonságban.

Valahányszor kimegyek az utcára, félek, hogy történik valami

– mondta.

 

Orlando Koja edző és a Dinamo játékosai attól tartanak, hogy az eltiltás rontja a bajnokság megnyerésének esélyeit. Emellett negatív következményekkel járhat azokra a fiatal albán nőkre nézve, akik sportkarrierre vágynak.

