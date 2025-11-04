Nézők nélkül fogadja a Szegedet az a kézilabdacsapat, amelynek ultrái fáklyákkal mentek kérdőre vonni a bírókat

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) kedden közölte, hogy zárt kapus meccsel és pénzbírsággal bünteti a Carbonex-Komlót.

A klub azért kapott büntetést, mert október 25-én a Tatabánya elleni mérkőzés után a szurkolók megfenyegették az Altmár Kristóf, Horváth Márton bírói párost. Az ultrák leöntötték a kocsijukat, medobálták poharakkal is, emellett égő fáklyával megpróbálták elállni az útjukat. A bírók a helyszínt csak nagy nehézségek árán, a várost pedig kerülőúton tudták elhagyni.

A szövetség etikai és fegyelmi bizottságának döntése értelmében a Komló Sport Kft. a következő férfi NB I-es mérkőzését nézők nélkül, zárt sportlétesítményben köteles megtartani, továbbá 800 ezer forint pénzbüntetés kell fizetnie. Ami igazán fájhat a Komlónak, hogy legközelebb jövő szombaton játszik otthon, amikor a Szegedet fogadja, ez pedig a szezon egyik legjobban várt meccse.