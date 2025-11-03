Távozik a Győri ETO női kézilabdacsapatának irányítója

A 21 éves játékos 2021-ben mutatkozott be az élvonalban, az előző szezont pedig Budaörsön töltötte, de vállsérülést szenvedett. A rehabilitációt az ETO szakmai stábjának irányítása mellett végezte, a teljes felépülése várhatóan két hónapon belül lezárul.

A megállapodás értelmében a szezon további részét november 1-től a HC DAC Dunaszerdahely csapatánál tölti kölcsönben, de 2026. nyarától még további két évre elkötelezte magát.

„A HC DAC szakmailag és emberileg is kiváló közeg, a nemzetközi kupában is szereplő együttes megfelelő szakmai hátteret biztosít fiatal tehetségünk fejlődéshez. Rehabilitációjának sikeres befejezése érdekében példaértékű a két klub szakmai stábjának már jó ideje megkezdett együttműködése. Emellett Julcsi egyetemi tanulmányait is zavartalanul folytathatja, hiszen Dunaszerdahely közelsége ezt lehetővé teszi, és új klubja vezetősége maximálisan támogatja ebben fiatal újoncukat. Mindezek tudatában bízunk abban, hogy tavasszal már újra egészségesen és önbizalommal telve folytathatja pályafutását” – nyilatkozta Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

„Egy év távollét után boldogan tértem haza Győrbe, ugyanakkor a sérülésem miatt nehéz időszakon mentem keresztül. Kifejezetten hálás vagyok az ETO-családnak, hogy mindenben támogatott a gyógyulás során, és most is segít abban, hogy fokozatosan visszanyerjem a formámat.

Dunaszerdahelyen motiváltan várom az új kihívást – jó érzés lesz újra játszani, és mindent megteszek, hogy segítsem a csapatot, miközben tovább fejlődhetek

– mondta Farkas Júlia.