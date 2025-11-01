Nagyon belelendült, sorozatban negyedszer nyert a BL-ben az FTC női kézicsapata

Két perc után 2-0-ra, nem sokkal később 3-1-re vezetett a dán csapat a ferencvárosi lövők pontatlanságait kihasználva. Ennél jobban nem húzott el a vendég együttes, és a sorait lassan rendező FTC 3-3-nál utolérte az Ikastot, sőt Kluber Katrin, majd Márton Gréta révén 5-3-ra már a hazaiak álltak jobban.

Ehhez a válogatott kapus, Janurik Kinga alakításaira is nagy szükség volt, akinek poszttársa, a sérült francia világbajnok Laura Glauser hiányában egyedül kellett állnia a sarat a háló előtt.

Tíz perc elteltével 5-5-re álltak a csapatok, majd Klujber harmadik találatával negyedóra elteltével 7-5 lett a Ferencváros javára, hogy aztán pillanatok alatt 7-7 legyen. A folytatás forgatókönyve sajátosan alakult: a zöld-fehérek rendre elhúztak két góllal, a dánok meg rendre egyenlítettek, egészen a 24. percig, amikor 12-9–re módosították az állást a vendéglátók. Az előnyből a szünetre kétgólnyi maradt (13-11).

Rosszul indult a második játékrész, bő egy perc alatt egyenlített az Ikast, a vezetést azonban nem adta ki a kezéből az FTC. A minimális előny egészen a 36. percig tartott, amikor 16-14-re módosított a Magyar Kupa címvédője. A meccs kétharmadánál tovább javult a helyzet: 18-15-öt mutatott az eredményjelző.

Negyedórával a vége előtt is megvolt a háromgólos különbség (21-18), amely négyre nőtt Klujber révén a 46. percben, majd az 52.-ben 24-19-re, az 53.-ban pedig 25-19-re alakult az állás, ezzel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. A Ferencváros végül 27-24-re győzött, és zsinórban a negyedik sikerét aratta a legrangosabb kupában.

Simon Petra öt, Vilde Ingstad Mortensen négy góllal, Janurik Kinga 17 védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Julie Scaglione és Jamina Roberts öt-öt találattal, Amalie Milling 14 védéssel zárt.

Kézilabda, Bajnokok Ligája, nők, B csoport, 6. forduló FTC-Rail Cargo Hungaria – Ikast HB (dán) 27-24 (13-11)