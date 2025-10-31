Babos Tímea: Lehet az utolsó vb-mre készülök

Babos Tímea idén Nicole Melichar-Martinezzel kezdte a párosszezont, azonban az Indian Wellsben rendezett viadalt követően befejezték a közös munkát, Miamiban már a brazil Luisa Stefanival indult. A háromszoros világbajnok magyar teniszezőnő idén 27 WTA-versenyen lépett pályára, három 500-as és egy 250-es tornát nyert Stefanival, 70 meccsből 47-szer a győztes oldalon állt.

Wimbledonban és a US Openen negyeddöntős volt. Az egykori világelső a ranglistán az 55. helyről feljött 15.-nek.

„Véletlenül találtunk egymásra Luval, ugyanis mind a ketten pár nélkül maradtunk Linzre, ahol végül győzelemmel mutatkoztunk be. Nagyon nehéz volt a 2021-től 2024 közepéig tartó időszak, de ha nem hittem volna, hogy képes vagyok még eredményeket elérni, nem folytattam volna. Az egyest elengedtem régebben, harmincévesen nem akartam megint újrakezdeni.

Érzem és tudom, hogy párosban még mindig jó játékos vagyok, és nagyon-nagyon örülök és büszke vagyok rá, hogy hat hosszú év után megint ott lehetek a világbajnokságon. Lu az első ilyen eseményére készül, én pedig, ki tudja, lehet, hogy az utolsóra, ezért szeretnénk a tudásunk legjavát nyújtani. Mivel körmérkőzésekkel kezdődik a verseny, először is szeretnénk jól játszani és minél több meccset szeretnénk nyerni

– mesélt a pártalálás, az egyes-vagy páros nehézségeiről, illetve a vb-célokról Babos az nso-n olvasható interjúban.

A 32 esztendős magyar játékos először tíz éve, 2015-ben kvalifikált a vb-re Kristina Mladenovic oldalán. Abban az évben még a Martina Hingis, Sania Mirza kettős ellen is játszottak. Egészen 2019-ig folyamatosan eljutott az elit viadalra, 2017-ben Andrea Hlavackovával meg is nyerték a tornát. A következő évben Szingapúrban összejött a címvédés, de már Kristina Mladenovic volt újra a párja.

2019-re Szingapúrból Kínába költözött a WTA-világbajnokságként is emlegetett esemény és Sencsenben sorozatban harmadszor is a csúcsra ért Babos Tímea, újra Mladenoviccsal.

Babos pályafutása során először versenyzett idén csak párosban versenyzett. Az idei világbajnokságon a csoportban a címvédő Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe kanadai, új-zélandi duóval is összekerültek, a magyar, brazil kettős a Katerina Siniaková, Taylor Townsend cseh, amerikai, és a Mirra Andrejeva, Gyiana Snajgyer orosz duóval is megmérkőzik, előbbivel kezd Rijádban.

Babos esetleges negyedik sikerével feljönne az örökrangsor harmadik helyére, az élen Martina Navratilova (13) áll, a második Pam Shriver (10), a magyar teniszező Lisa Raymond és Billie Jean King mellé csatlakozna. A lebonyolítás megegyezik a párosok és az egyesek mezőnyében: a csoportok első két helyezettje jut az elődöntőbe.