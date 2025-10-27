„Azért kerültem beállóba, mert azt mondták, ott csinálom a legkevesebb bajt” – a százszoros válogatott Tóvizi Petra úgy érzi, tök béna volt

„Tök béna voltam. Azért kerültem beállóba, mert azt mondták, ott csinálom a legkevesebb bajt. Csak maradjak bent a falban” – nyilatkozta a Sport TV Harmadik Félidő című műsorában Tóvizi Petra, aki nemrég játszotta le 100. meccsét a magyar válogatottban.

A debreceniek csapatkapitányáról édesapja, a korábbi élvonalbeli kézilabdázó, Tóvizi Krisztián elmondta, többször megpróbálta lebeszélni a sportágról, mindhiába.

Többször jött haza edzésről, amikor kérdeztem, mit csinált ott. Azt válaszolta, hogy dobálta a falhoz a labdát. Kérdeztem, hogy miért, amire azt mondta, hogy a többiek gyakoroltak, de tőle azt kérték, hogy dobálja a falhoz, így talán majd sikerül elkapnia néha, és így fejlődik kicsit

– mesélte.

Szerinte Petrát ismerve két fontos tényező volt, hogy mégis százszoros válogatottságig jutott.

„Az egyik a kitartása és az akarata. A másik, hogy sosincs megelégedve magával. Az akarata és kitartása akkor mutatkozott meg nagyon, amikor lemaradt a tokiói olimpiáról. Utána azt mondta, hogy »apa, én be akarom és be is fogom bizonyítani, hogy odavaló vagyok, ott a helyem«. Láttuk, így lett.

Az akarati tényezőre egy olyan mérkőzést hozott fel példának, amikor egy érdi mérkőzésen kilenc gólt szerzett.

„Akkor pont ott voltam, pedig nem szoktam idegenbeli meccsekre utazni. Az igaz, hogy 10 lövésből lőtte a 9 gólt, de mikor mentem neki gratulálni, azt mondja, hogy »apa, azt az egyet is be kellett volna lőnöm«. Ezért tart ő itt, ahol.”

Petra megerősítette, hogy édesapja a röplabda felé próbálta terelni, és elmondta, mennyire hálás egykori edzőjének, Márián Blankának.

„Kinéztük egy repedést a falon, hogy azt találjam el százszor, mert a passzolással, a helyes kivitelezéssel is problémám volt. Mikor készen voltam, csatlakozhattam a többiekhez. Megígérte, hogy kézilabdást farag belőlem, és tett is érte. Nem mondott le rólam, és próbált terelni.”