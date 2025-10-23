Botrány az NBA-ben: egy játékost és egy edzőt is letartóztatott az FBI

Az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban, az NBA-ben szereplő Miami Heat játékosát, Terry Roziert, valamint a Portland Trail Blazers vezetőedzőjét, Chauncey Billupst őrizetbe vette az FBI, írja az AP hírügynökség.

Hogy miért tartóztatták le őket, azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a szövetségi nyomozás középpontjában a sportfogadás áll.

Rozierrel szemben már korábban is volt nyomozás, 2023-ban meg is hallgatták, ügyvédje szerint akkor arról tájékoztatták, hogy semmi törvénybe ütközőt nem tett.

Az ügyet az a brooklyni ügyészég indította, amely korábban vádat emelt Jontay Porter, a Toronto korábbi játékosa ellen. Porter bűnösnek vallotta magát, ugyanis több mérkőzésen is betegségre vagy sérülésre hivatkozva kevesebbet játszott, mint tudott volna, így akik tudatában voltak annak, hogy keveset fog játszani, sokat nyerhettek azon, hogy arra fogadtak, nem teljesíti az elvárt statisztikai mutatókat.