Bérgyilkosok hada, maffia és Erdogan vadászik rá, alig meri elhagyni lakását az NBA korábbi sztárja

Enes Kanter 1992. május 20-án született Svájcban, Törökországban nőtt fel, majd tinédzserként az Egyesült Államokba költözött. A Utah Jazz a 2011-es NBA-drafton a harmadik helyen választotta ki, végül négy évet töltött Salt Lake Cityben. Később szerepelt az Oklahoma City Thunder (2015-2017), a New York Knicks (2017-2019), a Portland Trail Blazers (2019; 2020-21), illetve a Boston Celtics (2019-2020, 2021-2022) együtteseiben.

Milliókat keresett, és a liga sztárja volt.

2013-ban kritizálni kezdte Recep Tayyip Erdogan török elnököt, akit korruptnak és diktátornak nevezett. Ennek hatására Törökország 2017-ben visszavonta az útlevelét. Miután bírálta Peking ujgurokkal és tibetiekkel szembeni bánásmódját, az NBA is elfordult tőle, legalábbis 2022 elején a Boston elcserélte a Houston Rocketshez, ám új klubja négy nappal később lemondott róla.

A szabadság nevében

A kosaras úgy vélte, hogy a kínai kormánnyal kapcsolatos nézetei miatt, bár ezt Adam Silver, az NBA biztosa tagadta.

Miután amerikai állampolgárságot kapott, és 2021. november 29-én hivatalosan is megváltoztatta a nevét, és felvette a Freedom tagot is. Kényszerű visszavonulását követően már csak emberi jogi aktivistaként járja a világot, testőrök kíséretében és állandó támadásoktól való félelemben.

Idén október 7-én jelent meg a memoárja „A szabadság nevében: egy politikai disszidens harca az emberi jogokért az NBA-ben és a világ körül” címmel. Az egykori kiváló lepattanózóval a Spiegel készített interjút, amelyből kiderült, az FBI 29 országot nevezett meg, ahová nyugodtan utazhatott. A többi ugyanis túl veszélyes a számára.

Attól tart, megmérgezik

„Alig hagyom el a New York-i lakásomat. Ha mégis, értesítenem kell egy barátomat vagy az FBI-t. Utóbbi jobban szeretné, ha örökre otthon maradnék. Úgy érzem magam, mint egy fogoly.”

Bár a világ egyik legszabadabb országában él, de úgy véli, Erdogan elnök karja túl hosszú és egészen Amerikáig elér.

„Ha kimegyek az utcára New Yorkban, akkor kapucnis pulóvert, napszemüveget és covid-maszkot viselek. Kerülöm a klubokat és bárokat. Csak akkor megyek étterembe, ha ismerem a tulajdonost. És csupán a társasházam alagsorában lévő edzőteremben kosárlabdázom” – mesélte.

Bevásárolni sem jár, inkább házhoz szállítat, azt is álnéven.

Ki tudja, ki hozza az ételt? Attól tartok, hogy egy Erdogan-támogató megmérgez. A nevem sincsen ott a csengőm mellett, még a portást is arra utasítottuk, hogy senkinek se mondja el, hogy itt lakom.

Csak 29 országba utazhat

Bár a kosárlabda gazdaggá tette és azt csinálhatta, amit akart, jelenleg fogolyként, ketrecben él.

„Tizenkét elfogatóparancs van érvényben ellenem, és a török belügyminisztérium 500 ezer dolláros jutalmat ajánlott fel az elfogásomért. Az FBI figyelmeztetett, hogy ez a nagy összeg felkeltheti a maffia vagy a bérgyilkosok érdeklődését” – mesélte.

Hozzátette, hogy a szövetségi nyomozóirodával heti rendszerességgel beszél, közben pedig folyamatosan halálos fenyegetéseket kap.

„Az amerikai kormány adott nekem egy listát 29 országról, ahová utazhatok. Azok az országok, amelyek kiadatási szerződést kötöttek Törökországgal, tilosak. Erdogan terroristának nevez, és sok török ezt elhiszi.”

Politikai propagandában nőtt fel

Az életrajzi könyvében egy 2017 tavaszán, Indonéziában történt incidensről beszélt, amikor a menedzserével az éjszaka közepén menekülniük kellett, mert attól tartottak, hogy elrabolják őket.

„Aznap este a menedzserem kopogott az ajtómon, és azt mondta, azonnal mennünk kell, mert ismeretlen férfiak keresnek. Tudtuk, hogy vagy emberrablók, vagy az indonéz kormány ügynökei lehetnek. Eltereltük a figyelmét a szobám ajtaja előtt ülő testőrnek, aztán rohantunk a repülőtérre. Romániába repültünk, ahol érkezésemkor őrizetbe vettek. Egy román tisztviselő azt mondta, hogy azonnal el kell mennem, különben kitoloncolnak Törökországba. Sikerült elmenekülnöm, valószínűleg részben az Egyesült Államok beavatkozásának köszönhetően.”

Bár szülei kozmopolitának nevelték, a könyvében azt írta, nem lett volna hajlandó kezet fogni egy zsidóval.

Törökországban már egészen kiskorunktól fogva azt nevelték belénk, hogy a zsidók, a keresztények és az amerikaiak a rosszak, hogy félnünk kell tőlük. Ez színtiszta politikai propaganda volt.

És a szomorú az egészben az, hogy sok közel-keleti országban ez ma is így van. Csak akkor győztem le a más kultúrákkal kapcsolatos félelmemet, amikor az USA-ban jártam középiskolába. A csapattársaim nyitottak voltak felém, pedig muszlim vagyok. Addig azt hittem, az amerikaiak gyűlölik a muszlimokat.”

LeBron Jamest kritizálta, Jao Ming letiltotta

2021 őszén kezdte el kritizálni a kínai vezetést, miután egy kosárlabdatáborban az egyik gyerek apja, egy ujgur, odament hozzá, és megkérdezte, hogyan nevezheti magát muszlimként emberjogi aktivistának, miközben kínai táborokban kínzás és erőszak folyik.

„Én voltam az első NBA-játékos, aki felhívta a figyelmet a kínai emberi jogi helyzetre, és aki Hszi Csin-ping kínai elnököt brutális diktátornak nevezte. A furcsa azonban az, hogy amikor kiálltam Erdogan ellen, a liga teljes mértékben mögöttem állt. A csapatvezetők támogattak; mindenki kiállt a szólás- és véleménynyilvánítás szabadsága mellett. De amikor megtámadtam Pekinget, leráztak. Senki sem akart többé semmi közöm hozzám. Még az NBA-játékosok szakszervezete sem.”

Miután Kína az NBA egyik legnagyobb és legjövedelmezőbb piaca, ahol többen követik a ligát, mint az Egyesült Államokban, ezért mindezt képmutatásnak tartotta.

Az üzlet az első. Ezért nem akarják felbosszantani a kínai vezetést.

Azt mondta, LeBron Jamesszel sem ért egyet, noha legendának tartja, a Michael Jordan utáni legjobb kosarasnak. De állítja, nem igazi emberi jogi aktivista, még akkor sem, ha folyamatosan azt állítja magáról.

„LeBron a rasszizmus és a szegénység ellen küzd. Nagyon tisztelem ezért. De csak olyan ügyekről beszél, amelyek nem ártanak a Nike-val kötött üzletének. Azokat az állításokat azonban nem kommentálta, miszerint a Nike cipőket ujgur táborokban gyártották kényszermunkával. De ugyanígy jártam a korábbi amerikaifutball-játékos, Colin Kaepernick esetében is. Sokáig barátok voltunk, rendszeresen küldött nekem ajándékokat, például mezeket, a támogatása jeléül. De amióta kritizáltam a Nike-t, csend honol. Kaepernick szerződésben áll a sportszergyártóval, és ez nyilvánvalóan fontosabb számára, mint az aktivista lét.”

Amikor a kínai vezetést támadta, Jao Ming, a Kína történetének talán legismertebb sportolója meghívta az országba.

„Mondtam neki, hogy szívesen elmennék. De hogy tibetiekkel is szeretnék találkozni, megnézni azokat a táborokat, ahol az ujgurokat bebörtönzik, vagy hongkongi emberekkel beszélgetni. Jao Ming ezután letiltott az Instagramon.