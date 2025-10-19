Nulla gól, nulla gólpassz – jogosak-e a Wirtzre zúduló kritikák?

Florian Wirtz közel 120 millió euróért igazolt a Liverpoolhoz, de ez az összeg a bónuszokkal együtt elérheti akár a 137 milliót is, ami brit rekordot jelentene. A német középpályás a múlt szezonban 45 meccsen 16 gólt rúgott és 15 gólpasszt osztott ki, miközben a Leverkusen a Bundesliga második helyén végzett, és bejutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe, ahol a Bayerntől kapott ki. Egy évvel korábban a játékosnak kulcsszerepe volt abban, hogy csapata veretlenül lett a Bundesliga bajnoka, valamint bejutott az Európa Liga döntőjébe – ezalatt 49 mérkőzésen 18 gólt szerzett és 20 gólpasszt adott, amivel a szezon legjobb játékosának járó díjat is elnyerte Németországban.

A jelenlegi piaci körülmények között így a 120 millió eurós vételár jogosnak mondható, de emellé nagyon komoly elvárások is társulnak.

„Wirtz az a típusú játékos, aki képes megváltoztatni egy meccs alakulását – nemcsak a megmozdulásaival, hanem az eszével is. Olyan dolgokat is észrevesz a pályán, amiket más nem. A mentalitása a legnagyobb erőssége” – mondta róla Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője, aki kiemelte, Wirtz minden edzésen és meccsen fejlődni akar, nem zavarja a médiafigyelem vagy az átigazolási díj miatt ránehezedő nyomás.

Ennek ellenére a 22 éves játékos beilleszkedése nem megy zökkenőmentesen: