Marozsán csupán a harmadik magyar teniszező, akinek ez a bravúr sikerült

A friss világranglistán 52. magyar játékos azzal az olasz Luca Nardival (88.) csapott össze hétfőn, akit eddigi három összecsapásukon legyőzött.

Most is jól kezdett, egy brékkel előnybe került, s már 5:2-re is vezetett, az első játszmáról végül mégis tie-break döntött. Ebben ugyan Marozsán 3-1-es hátrányba került, de innentől kezdve csak ő nyert pontot, így nagy küzdelem után 52 perc alatt szettelőnybe került.

A magyar teniszező a második játszma első gémjében ott folytatta, ahol az első rövidítésében abbahagyta, semmire brékelte ellenfelét, majd a folytatásban magabiztosan hozta a saját adogatásait. Nardinak 3:5-nél a meccsben maradásért kellett szerválnia, de nem járt sikerrel, így 1 óra 22 perc után nem maradt más hátra, mint hogy gratuláljon vetélytársának.

„Nem volt könnyű meccs, mert ugyan korábban háromszor is megvertem már Nardit, nagyon jól ismerjük egymást és felkészült belőlem. Örülök annak, hogy győzelemmel kezdtem itt Almatiban, ez volt az első sikerem. Leginkább a szervámat emelném ki, ami jól működött a mai napon” – idézte Marozsánt menedzsmentje közleménye, amely jelezte, hogy

ez volt a magyar játékos 25. győzelme idén az ATP-sorozatban, Taróczy Balázs és Fucsovics Márton után ő a harmadik magyar, akinek ez sikerült.

A legelőkelőbb helyen jegyzett magyar hozzátette, úgy érzi, átlagos, kicsit semmilyen volt a mérkőzés, nem voltak extra labdamenetek, de ezeket a találkozókat is meg kell nyerni.

„Az első szett végén hullámvölgybe kerültem, nehéz helyzetben voltam a rövidítésben, de sikerült fordítani és elhoznom a játszmát, ami kulcsfontosságú volt. A folytatásban is agresszív maradtam fogadóként, kevesebb volt a hiba, így összejött két szettben a siker” – fűzte hozzá Marozsán.

A nyolcaddöntőben az ötödik helyen kiemelt amerikai Brandon Nakashima (34.) vagy a szerb Hamad Medjedovic (64.) lesz Marozsán Fábián ellenfele.

ATP-torna, Almati, 1. forduló (a 16 közé jutásért) Marozsán Fábián – Luca Nardi (olasz) 7:6 (7-3), 6:3

(MTI)