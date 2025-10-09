Bolti lopás miatt lekapcsolták Szingapúrban a világbajnok úszót

A FIN közölte, hogy a két sportoló felelősségvállalása és együttműködő magatartása figyelembevételével szabták ki a büntetést, amelynek következményeként egyikük sem indulhat a lengyelországi Lublinban december elején sorra kerülő rövidpályás Európa-bajnokságon.

Si è conclusa oggi con un patteggiamento la vicenda che vede coinvolta Benedetta Pilato e Chiara Tarantinohttps://t.co/LzQUfGUFeT — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 9, 2025

Olasz médiaértesülések szerint a bolti lopás augusztus végén történt, amikor a páros Balin töltött nyaralásáról hazafelé tartott. A 22 éves Tarantino állítólag parfümöket lopott el egy üzletből, és elrejtette azokat Pilato táskájában.

Az esetet azonban a biztonsági kamerák rögzítették, így a két sportolót a helyi hatóságok rövid időre őrizetbe vették, majd olasz diplomáciai tisztviselők segítségével szabadon engedték őket.

Miután az események nyilvánosságra kerültek, Pilato az Instagramon azt írta, hogy akaratán kívül és közvetve „egy kellemetlen incidensben volt része”

A 20 éves Pilato, a női 50 méteres mellúszás korábbi világcsúcstartója 50 méteres medencében egyszeres világ- és kétszeres Európa-bajnoknak mondhatja magát mellúszásban. Idén augusztus 3-án bronzérmet nyert a szingapúri világbajnokságon.

A 22 éves Tarantino 2020-ban Eb-bronzérmes volt a 4×100-as gyorsváltóval.