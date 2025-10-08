Novak Djokovic úgy kimerült a hőségben, hogy meccse után elterült a földön

Novak Djokovic hatalmas küzdelemben győzte le Jaume Munart a sanghaji Masters nyolcaddöntőjében.

A szerb játékos látványosan szenvedett a hőségtől, ennek ellenére 6:3-ra nyerte az első szettet. A komolyabb gondok a második játszmában jöttek, amikor Munar is feljavult, míg Djokovicot egyre jobban gyötörte a hőség, minden apró szünetben hűtenie kellett magát. Végül hiába bukta el rövidítésben a második szettet, nyerni tudott és továbbment a tornán. Nagy örömködés azonban nem következett, kimerülten terült el a földön, nem is nyilatkozott az összecsapást követően. A folytatásban a belga Zizou Bergs vár a 38 éves klasszisra.

A napokban eléggé megnehezítette a teniszezők életét a hőség a kínai tornákon. Térence Atmane, miután feladta a sanghaji mérkőzését, azt mondta, pánikolt, remegett és azt sem tudta megmondani, milyen nap van, Jannik Sinnert görcsök kínozták, így ő is visszalépett.