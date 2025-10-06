„Nem tudtam megmondani, hogy a hét melyik napja van” – ijesztő állapotba került a hőségtől egy teniszező

A 23 éves francia csütörtökön az argentin Camilo Ugo Carabelli ellen lépett pályára a sanghaji torna első fordulójában, ahol nehezen birkózott meg az extra körülményekkel és 4:4-es állásnál orvosi segítséget kért.

Mire a segítség megérkezett, már ijesztő állapotban volt.

Pánikba estem, remegtem. Nem emlékeztem, hol vagyok. Nem tudtam megmondani, hogy a hét melyik napja van. A testem jelet küldött nekem, hogy azonnal álljak meg

– idézte a Kurier című osztrák újság.

Atmane elmondta, már az első szervája után tüneteket észlelt, amelyek aztán felerősödtek.

„Egyre rosszabbul éreztem magam, az egész testem remegett, nem kaptam levegőt, és megfájdult a fejem” – mesélte.

Érdekesség, hogy a sanghaji tornán eddig hatan adták fel a meccset, Atmane mellett a belga David Goffin, a cseh Tomas Machac, a norvég Casper Ruud, a szerb Hamad Medjedovic és a kínai Vu Ji-ping is így tett.

Legutóbbi áldozat a világranglista második helyén álló olasz Jannik Sinner, aki a holland Tallon Griekspoor ellen lépett vissza vasárnap. A címvédőnek térdfájdalmak miatt kellett feladnia a meccset 1-1-es állásnál, 2 óra 41 percet követően. A harmadik szettben Griekspoor vezetett 3:2-re.