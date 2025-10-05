Edzőmeccsé degradálta a ljubljanai BL-fellépését a Fradi

A csoportkört két vereséggel kezdő zöld-fehérek múlt hétvégén megszenvedtek első sikerükért saját közönségük előtt az újonc Sola ellen, ezúttal pedig az eddig pont nélküli Krim vendégeként lépett pályára Jesper Jensen együttese.

Az első perceket pályakarbantartás szakította meg, a magabiztos játékkal kezdő Ferencváros negyedóra elteltével 10-4-re vezetett. A valamennyi játékelemben házigazdája fölé kerekedő magyar klub a szünet előtt már kilenc góllal is vezetett (10-19), a különbségből a Krim két találatot faragott le a pihenőre.

A tízgólos előny így az első félidőben nem lett meg a Ferencvárosnak, negyven perc telt el a mérkőzésből, amikor 25-15-nél kétszámjegyű lett a zöld-fehérek előnye. A hajrában már csak a különbség volt kérdés, az FTC könnyedén növelte a különbséget a fiatal játékosokat bevető vendéglátójával szemben és végül 11 találattal nyert.

Emily Vogel nyolc, Darja Dmitrijeva hét, míg az Európa-bajnoki bronzérmes Klujber Katrin öt góllal, a kapuban remeklő Laura Glauser 17 védéssel vette ki a részét a fölényes sikerből. A hazaiakat erősítő Tamara Horacek hétszer talált be.

A Ferencvárosra szombaton bajnoki rangadó vár az NB I-ben a BL-ben egyaránt címvédő Győri ETO vendégeként.

Kézilabda, női Bajnokok Ligája, B csoport, 4. forduló Krim Mercator Ljubljana (szlovén) – FTC-Rail Cargo Hungaria 22-33 (12-19)

(MTI)