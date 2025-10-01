Kiütötte ellenfelét a Fradi, szorosabb meccsen nyert az ETO kézicsapata

A hétvégi Európa Liga-selejtezőre készülő Mosonmagyaróvár 27-25-re kikapott vendégétől, az Alba Fehérvártól a női kézilabda NB I szerdai játéknapján.

A mosonmagyaróváriak öt nap alatt három mérkőzést játszanak, mivel az El-főtáblájáért a görög OF Nea Ioniasz együttesével vívnak kétmeccses párharcot a héten, mindkettőt saját közönségük előtt: pénteken 18 órától, majd vasárnap déltől is az UFM Arénában találkoznak a felek.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

A Bajnokok Ligája főtábláján érdekelt csapatok viszont magabiztos sikert arattak hazai pályán: az elmúlt idényben Magyar Kupa-győztes Ferencváros kiütötte a Budaörsöt, a Debrecen a Dunaújvárost múlta felül jelentős különbséggel, míg a címvédő Győri ETO a Vác ellen nyert hat góllal a vártnál valamivel nagyobb csatát hozó találkozón.

Női NB I Motherson Mosonmagyaróvári KC – Alba Fehérvár KC 25-27 (13-12)

FTC-Rail Cargo Hungaria – Moyra-Budaörs 38-13 (21-5)

DVSC Schaeffler – Dunaújvárosi Kohász KA 35-25 (16-5)

Győri Audi ETO KC – Váci NKSE 33-27 (14-13) Az állás:

1. FTC-Rail Cargo Hungaria 5 5 – – 171-104 10 pont

2. Győri Audi ETO KC 4 4 – – 142- 93 8

3. DVSC Schaeffler 4 4 – – 131- 98 8

4. Alba Fehérvár KC 4 3 – 1 106-100 6

5. MOL Esztergom 4 2 – 2 131-125 4

6. Vasas SC 3 2 – 1 84- 87 4

7. Váci NKSE 4 2 – 2 104-117 4

8. Motherson Mosonmagyaróvár 4 1 – 3 107-108 2

9. NEKA 3 1 – 2 76- 90 2

10. Szombathelyi KKA 3 1 – 2 72- 88 2

11. Dunaújvárosi Kohász KA 4 – 1 3 112-133 1

12. Moyra-Budaörs 4 – 1 3 86-124 1

13. Kozármisleny KA 3 – – 3 70- 95 0

14. Kisvárda Master Good SE 3 – – 3 70-100 0

(MTI)