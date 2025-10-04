váczi zoltánsportlabdarúgás
Váczi Zoltán elárulta, ezért tetováltatott magára horogkeresztet

24.hu
2025. 10. 04. 19:56
Mohos Márton / 24.hu

Nagyinterjú jelent meg a napokban Váczi Zoltánnal a 24.hu-n, amiben sok mindenről beszélt, például arról, hogy miért szólalt fel a Tisza-párt vecsési rendezvényén, és hogy bár ezzel támadják sokan, de már régen nem iszik. Interjúnkban szerepelt egy kép, amin egy horogkereszt-tetoválás látható a bal csuklóján.

A kormánypárti média ezt is felkapta, sőt, még a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György is szentelt egy véleménycikket a tetoválásnak. A Blikk megkereste Váczit a horogkereszt kapcsán, az egykori labdarúgó pedig azt mondta, soha nem akart erről a nyilvánosság előtt beszélni, mert ez az ő magánügye.

„A nagyapám zsidó származása miatt, koncentrációs táborban halt meg, a nácik gyilkolták meg, ők küldték gázkamrába. A 82 éves anyám is zsidó, és rengeteget mesélt nekem az apjáról. Mélyen megérintett ez a családi dráma, és azért tetováltattam magamra a horogkeresztet, hogy soha ne felejtsem el, hogy a mocskos gyilkosok mit tettek nagyapámmal” – mondta a Blikknek Váczi, aki elárulta, két évvel ezelőtt készült a tetoválás.

Hozzátette, hogy akik ismerik, azoknak eszükbe sem jutna őt nácinak nevezni. Aki pedig mégis megteszi nyilvánosan, azt beperli – erről már az ügyvédjével is egyeztetett.

