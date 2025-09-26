Tenisz: Stollár Fanny örült, Bondár Anna szomorkodott Pekingben

Bondár Anna a selejtezőben aratott két győzelme révén került főtáblára, ahol két napja 6:4, 7:6-ra verte a 2019-ben US Open-bajnok kanadai Bianca Andreescut (181.).

A 64 között az orosz Veronika Kugyermetova várt a világranglistán 96. helyezett magyar játékosra, akit a 24. helyen emeltek ki a szervezők, és jelenleg 30. a WTA-rangsorban. Korábbi egyetlen találkozójukon a kazanyi rivális bizonyult jobbnak 2022-ben az isztambuli salakon. A kínai csata elején a Hajdúszoboszló SE sportolója 4:2-re elhúzott, de innen már csak egy játékot tudott hozni az 51 perces nyitószettben. A második felvonás 2:3-nál dőlt el, amikor a Bondárhoz hasonlóan 28 éves orosz ismét brékelt, és ezután az előző három meccsét elvesztő ellenfél már nem engedte ki a kezéből a győzelmet. A meccs 1 óra 34 percig tartott.

Párosban a Stollár Fanny-Kato Miju magyar-japán duó pénteken az ausztrál Hunter Stormmal és amerikai Desirae Krawczykkal találkozott, s egy-egy nyert szettet követően jöhetett a harmadik játszmát helyettesítő, tíz pontig tartó döntő rövidítés. Ebben folyamatosan fej fej mellett haladtak, mígnem 8-8 után Stolláréknak sikerült egymás után két labdamenetet hozni. Az összecsapás 1 óra 44 percig tartott.