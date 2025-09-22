dartsniko springerhungarian darts trophysport
„Magyarország mindig a szívemben lesz” – meglepő győztese lett a budapesti dartstornának

2025. 09. 22. 09:12
A német Niko Springer nyerte meg – pályafutása első profi tornagyőzelmét aratva – a budapesti az MVM Dome-ban rendezett Hungarian Darts Trophyt.

A 25 éves játékos több esélyest búcsúztatott, köztük a világranglista-első angol Luke Humphriest. A szervezők tájékoztatása szerint a vasárnapi játéknap már délután meglepetéseket hozott: a holland Danny Noppert 6-5-re legyőzte honfitársát, Michael van Gerwent, a walesi Gerwyn Price pedig könnyedén verte az ugyancsak holland Raymond van Barneveldet, majd később visszalépett a negyeddöntőtől, így az angol Luke Littler játék nélkül jutott az elődöntőbe.

Az angol Rob Cross gyenge teljesítményt nyújtott a nyolcaddöntőben, ezt Springer kihasználta, és 6-3-mal lépett tovább.

Az este igazi csúcspontja Springer és Humphries összecsapása volt: mindketten száz feletti átlaggal játszottak, a német dartsos pedig eredményes hajrával 6-4-re nyert.

A szurkolók az elődöntőben is remek meccset láthattak, ahol Springer 7-6-ra verte az északír Josh Rockot, majd a nagy küzdelmet hozó döntőben a német játékos 8-7-re verte Noppertet.

„Már megvolt a jegyem szombat 11 órára, de át kellett foglalnom… és végül én nyertem! Magyarország mindig a szívemben lesz” – nyilatkozta a győztes.

A magyar indulók – Prés Norbert, Borbély András, Major Nándor és Sárai Leventepénteken búcsúztak.

Eredmények:

negyeddöntő:
Danny Noppert (holland) – Chris Dobey (angol) 6-2
Luke Littler (angol) – Gerwyn Price (walesi) – Littler játék nélkül jutott tovább
Josh Rock (északír) – James Wade (angol) 6-2
Niko Springer (német) – Luke Humphries (angol) 6-4

 

elődöntő:
Danny Noppert (holland) – Luke Littler (angol) 7-4
Niko Springer (német) – Josh Rock (északír) 7-6

 

döntő:
Niko Springer (német) – Danny Noppert (holland) 8-7

