A kikerülhetetlen kérdés: hol a leghasznosabb Szoboszlai a válogatott számára?

Csak egy pont? Vagy ellenkezőleg: nagyon fontos egy pont? A szeptemberi világbajnoki selejtezőket a következő négy fogja beárazni. Azt bizton állíthatjuk, hogy reális esély volt négy pont begyűjtésére is, de Írországban kétgólos magyar előnyt egyenlített ki az emberelőnyben futballozó házigazda, a portugál válogatott pedig 2–2 után azonnal csúcsragadozóként csapott le egy támadásépítési hibára, és megnyerte a budapesti találkozót. A magyar válogatott egyelőre csoportja harmadik helyén áll Portugália és Örményország mögött, és egy hónap múlva az örmények, majd a portugálok ellen folytatja.

A két világbajnoki selejtezővel kapcsolatos tanulságokat és megfigyeléseket hat pontba gyűjtöttük össze. Hátulról indulunk, már csak azért is, mert itt vannak a legnagyobb problémák, és ezek megoldása kulcsfontosságú ahhoz, hogy a válogatottnak esélye legyen a vb-kvalifikációra.

1. Ennyire porózus még nem volt a védelem

A válogatott idei hat mérkőzésén tizennégy gólt kapott, ami riasztóan magas szám, különösen annak tükrében, hogy Marco Rossinak erőssége a védekezésszervezés. A nemzeti csapat legutóbbi nyolc mérkőzése mindegyikén kapott gólt – ilyen eddig csak egyszer történt meg a Rossi-érában –, hat 2025-ös találkozóján pedig ötször két vagy több alkalommal zördült meg a hálója.

A látványos védekezésbeli problémák először a 2024-es Eb-n ütötték fel a fejüket, azóta Rossi taktikai és keretösszeállítási változtatásokat is végrehajtott, de a hátsó sor porózussága megmaradt. Míg Rossi első 63 válogatott mérkőzésén 1,03 volt a kapott gól/meccs mutató, a tavalyi kontinenstorna óta ez a duplájára nőtt (15 meccsen 30 kapott gól, 6 olyan találkozó, amelyen a válogatott legalább három gólt kapott). Rá lehet mutatni arra, hogy az ellenfél sokat játszott emberelőnyben (Írország) vagy a világ egyik legjobb keretével rendelkezik (Portugália), de az elmúlt években jó néhány eset volt, amikor a magyar csapat le tudott nullázni a közvetlen elithez tartozó ellenfeleket is.