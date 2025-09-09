kerékpározásamatőr kerékpárversenyridermantömegbukás
„Hallottam, hogy a kerekek egymásnak csapódnak, hallottam a többiek sikolyait” – óriási tömegbaleset egy amatőr kerékpárversenyen

24.hu
2025. 09. 09. 03:33
Akkora tömegbaleset történt Dél-Németország egyik leghíresebb amatőr kerékpárversenyén, hogy az idén 25. alkalommal megrendezett a Ridermant (amelyen ezúttal 1079-en indultak el) be kellett fejezni. A szervezők szerint hasonló baleset még soha nem történt a viadal történetében.

A Baden-Württembergi kerékpárversenyen az első tömegbaleset egy balos kanyarban történt, ahol túl sok kerékpáros szorult a keskeny útra. Ezután dugó alakult ki és nem messze a baleset eredeti helyszínétől, újabb balesetek történtek.

A versenyzők állítólag több mint 70 km/h sebességgel haladtak, amikor a bukások történtek, és a balesetekben mintegy százan sérültek meg – a szervezők közleménye szerint 38 embert szállítottak kórházba, 60-70-en pedig kisebb sérüléseket szenvedtek.

Valaki fékezett valahol, ez elég volt ahhoz, hogy megkezdődjenek a bukások. Talán az első voltam, aki esés nélkül elhaladt mellettük. Teljes volt a káosz, és végül nekem is meg kellett állnom defekt miatt

mesélte az egyik versenyző, Florian Hollander.

 

„A másodperc töredéke alatt történt minden, ennyi idő alatt villant át az agyamon, hogy itt baleset lesz. Hallottam, hogy a kerekek egymásnak csapódnak, és már repültem is a levegőben.

Közben pedig hallottam a többiek sikolyait

– mesélte egy másik bringás, Felix Bos, aki komolyabb horzsolásokat szenvedett a könyökén, a vállán és a hátsóján.

Körülbelül 50 mentőautót és négy mentőhelikoptert vezényeltek a helyszínre. Bos elmondta, hogy piros, sárga és zöld szalagokat osztottak ki a sérülés súlyosságától függően – ő egy zöld szalagot kapott, amely a könnyebb sérülés jele volt.

A baleset pontos oka továbbra sem tisztázott, a konstanzi ügyészség nyomozást indított.

 

