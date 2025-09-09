„Hallottam, hogy a kerekek egymásnak csapódnak, hallottam a többiek sikolyait” – óriási tömegbaleset egy amatőr kerékpárversenyen

A Baden-Württembergi kerékpárversenyen az első tömegbaleset egy balos kanyarban történt, ahol túl sok kerékpáros szorult a keskeny útra. Ezután dugó alakult ki és nem messze a baleset eredeti helyszínétől, újabb balesetek történtek.

🇩🇪 A massive accident occurred during a cycling race in Germany — about 70 people were injured. This was reported by the Bild newspaper, citing the police. During the RiderMan race, one participant fell and caused a “domino effect”. Then the organizers stopped the race. pic.twitter.com/LTjqp75RrK — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) September 7, 2025

A versenyzők állítólag több mint 70 km/h sebességgel haladtak, amikor a bukások történtek, és a balesetekben mintegy százan sérültek meg – a szervezők közleménye szerint 38 embert szállítottak kórházba, 60-70-en pedig kisebb sérüléseket szenvedtek.

Valaki fékezett valahol, ez elég volt ahhoz, hogy megkezdődjenek a bukások. Talán az első voltam, aki esés nélkül elhaladt mellettük. Teljes volt a káosz, és végül nekem is meg kellett állnom defekt miatt

– mesélte az egyik versenyző, Florian Hollander.

„A másodperc töredéke alatt történt minden, ennyi idő alatt villant át az agyamon, hogy itt baleset lesz. Hallottam, hogy a kerekek egymásnak csapódnak, és már repültem is a levegőben.

Közben pedig hallottam a többiek sikolyait

– mesélte egy másik bringás, Felix Bos, aki komolyabb horzsolásokat szenvedett a könyökén, a vállán és a hátsóján.

Körülbelül 50 mentőautót és négy mentőhelikoptert vezényeltek a helyszínre. Bos elmondta, hogy piros, sárga és zöld szalagokat osztottak ki a sérülés súlyosságától függően – ő egy zöld szalagot kapott, amely a könnyebb sérülés jele volt.

A baleset pontos oka továbbra sem tisztázott, a konstanzi ügyészség nyomozást indított.