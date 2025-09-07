Újabb palesztinbarát tüntető okozott balestet a Vueltán

A palesztinbarát tüntetők tiltakozásai ismét felkavarták a kedélyeket a spanyol kerékpáros körversenyen. A Vuelta vasárnapi, 15., Vegadeo-Monforte de Lemos közötti szakaszán egy aktivista próbált meg berohanni a pályára, azonban megbotlott – viszont a másik oldalról egy rendőr átvágott a mezőny előtt, hogy elkapja, ezzel pedig fékezésre késztette Javier Romót, a Movistar versenyzőjét, aki nagyot bukott.

Una persona con una bandera de Palestina provoca la caída de Javi Romo en la fuga. #LaVuelta25 pic.twitter.com/sMvxiRh0i0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 7, 2025

A sportoló dühösen fogadta a történteket, amint talpra állt, azonnal odament a bukását okozókhoz, hogy magyarázatot követeljen tőlük.

A szervezők/rendőrök és tüntetők közötti összecsapások az egész verseny alatt problémát jelentettek, a versenyen elindult Israel-Premier Tech kerékpárosai már arra is hajlandóak voltak, hogy a teljes csapatnév helyett IPT feliratú mezben versenyezzenek.

Ami a versenyt illeti, a 2019-ben világbajnok Mads Pedersen nyerte a sprintet, a dán a papírformát érvényesítve győzni tudott, pályafutása negyedik Vuelta-etapsikerét bezsebelve. Az összetettért harcolók együtt, 13 és fél perc hátránnyal, kényelmes tempóval értek célba, így a kétszeres Tour de France-győztes dán Jonas Vingegaard változatlan előnnyel őrzi a piros trikót a záró hét előtt.

A jövő hét vasárnap Madridban záruló Vuelta mezőnye a hétfői szünnap után kedden a Poióból induló 167,9 kilométert teljesíti, majd hegyi befutóban ér célba a Castro de Hervillen.